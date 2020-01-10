"Весь мир был у твоих ног" – умерла звезда сериала "Американская история ужасов"

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Актер Гарри Хейнс, звезда сериала "Американская история ужасов" на Netflix, скончался на 28-м году жизни.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К сожалению, он боролся с психическим расстройством и зависимостью. Слишком быстро вспыхнула яркая искра. Я буду скучать по тебе, Гарри, каждый день своей жизни", – написала в посте его мать Джейн Бедлер в Instagram.

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Причину смерти женщина не назвала.

Гарри Хейнс родился в австралийском городе Мельбурн. Его мать – 66-летняя американская актриса и певица Джейн Бедлер, игравшая в сериалах "V", "Затерянный мир".

Хейнс снимался в сериалах, работал моделью. Занимался музыкой, выступая под сценическим именем ANTIBOY. В этой своей ипостаси он описывал себя как "гендерно-флюидный робот из будущего" (гендерно-флюидный – тот, что не определился, к какому полу принадлежит).

В Нью-Йорке от пневмонии умер американский актер Рон Либман. Ему было 82 года. С 1996-го по 2004-й снимался в ситкоме "Друзья". Играл вспыльчивого отца Рэйчел Грин – героини Дженнифер Энистон.