В США умер "украинский великан" Игорь Вовковинский

В США, в штате Миннесота умер самый высокий человек в мире. Американцу украинского происхождения Игорю Вовковинскому было 39 лет.

"Игорь умер 20 августа в 22:17 в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его посетили жена Олега Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц в Украине", - написала мать умершего в Фейсбук.

Имел рост 2 метра 34,5 сантиметра, занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Автор: Instagram Игоря Вовковинского

Игорь Вовковинский родился 18 сентября 1982 в городе Бар Винницкой области.

С матерью и старшим братом Олегом переехал в США (город Рочестер штат Миннесота). Там им удалось собрать средства на операцию и лечение для Игоря. К тому времени его рост достиг 182 сантиметров, а весил он более 90 килограммов.

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Автор: Instagram Игоря Вовковинского

В 2010 он был признан самым высоким жителем США.

Прославился, выступив как "самый большой сторонник" во время предвыборной кампании 44-го президента США Барака Обамы.

На конкурсе Евровидение-2013 Вовковинский выносил Злату Огневич на сцену.

Автор: Instagram Игоря Вовковинского

Снялся в фильмах "Шоу доктора Оз" (2010) и "Безбрачная неделя" (2011).

На 90-м году не стало последнего внука Ивана Франко - Роланда Тарасовича. Были проблемы с сердцем. Потомков не осталось. С Роландом Франко попрощались 13 августа на Байковом кладбище в Киеве. Похоронили в семейном склепе.