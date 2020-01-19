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воскресенье, 19 января 2020 22:37

В России умер звездный участник КВН

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В Москве в воскресенье, 19 января, умер бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.

Он скончался от острого лимфобластного лейкоза, сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Гайдукову было 36 лет. "И в светлый праздник Крещения – ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно – лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю", – написал Мелик-Гусейнов.

В середине сентября 2018 года Гайдуков сообщил в Instagram-аккаунте, что врачи поставили ему диагноз "острый лимфобластный лейкоз".

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Артист рассказал, что проходит лечение в Москве. В октябре 2019 года он сообщил о рецидиве заболевания.

Еще 9 января Тимур опубликовал фото с женой в Instagram и написал, что "бодр насколько это возможно". Он поблагодарил подписчиков за поддержку в борьбе с болезнью.

Автор: Инстаграмм
  Последнее фото Тимура Гайдукова
Последнее фото Тимура Гайдукова

10 января на странице Гайдукова появилось сообщение о том, что сбор средств на лечение закрыт.

Команда "Город Пятигорск" – чемпион Высшей Лиги КВН 2013 года.

Ранее в России серьезно избили популярного актера из сериалов "Ранетки", "Кадетство" и "Солдаты" Виталия Абдулова.

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