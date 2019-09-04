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среда, 04 сентября 2019 18:10

В расцвете творческих сил погиб легендарный украинский певец

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Автор: zaxid.net
 


2 вересня внаслідок аварії загинув український кобзар і бандурист Василь Жданкін. ДТП сталася у селі Кременці на Тернопільщині, близько 20:00. За квартал від дому, коли він їхав на скутері, його збила машина.
"Виїжджаючи з другорядної дороги, він не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Passat B5. Водій скутера від отриманих травм помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Триває розслідуваня", - заявили у Нацполіції Тернопільської області.

Василь Жданкін став першим співаком, який публічно виконав пісню "Ще не вмерла Україна" за радянських часів. На фестивалі "Червона рута" в 1989 року бард отримав за неї Гран-прі від журі. Після проголошення незалежності, пісня стала офіційним гімном держави.
На початку 1990-х років як кобзар їздив з концертами містами України й світу.

"В останні роки уподобав їзду на скутері. Його часто бачили в місті чи дорогою на дачу, якою так пишався, бо природа там була нерукотворної краси. Аварія трапилася біля краєзнавчого музею. Василеві в травні сповнився 61 рік, був у розквіті творчих і життєвих сил, перебував на мистецькому пікові. Здавалося, що його життєвий стержень, висока духовність та кремезна статура матимуть запас принаймні на понад 100 земних років. Дружили з ним чверть століття, важко повірити в те, що сталось", - говорить журналіст Михайло Маслій.

Народився співак у станиці Гурмай Краснодарського краю на Кубані. Потім переїхав в Україну, де навчався у Львівській консерваторії. Закінчив диригентський факультет Рівненського інституту культури. Мав унікальний тембр голосу.

"Якось поїхали з дитячим ансамблем "Дударик" до Польщі. Мали великі проблеми, бо Жданкін своєю рукою вписав у паспорт своїх дітей. Взагалі не визнавав ідентифікаційні номери. Казав, що людей не мають права оцифровувати. Ледь зробила йому візу. Його кобза була настільки давня, що ми її перевозили через кордон як супер дорогоцінний антикваріат, він дуже цим пишався", - говорить музикант і продюсер Соломія Чубай.

Поховають Василя Жданкіна 5 вересня біля могили матері на кладовищі в селі Білокриниця Кременецького району. У кобзаря залишилася дружина Ірина, доньки Христина й Анастасія та онуки.
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04
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