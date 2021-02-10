Юрген Клопп не был на похоронах матери

Юрген Клопп не смог выехать в Германию. Фото Рейтер

Ушла из жизни Элизабет – мать главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Умерла в возрасте 81 года. Похороны состоялись в Германии во вторник.

Клопп не смог их посетить по причине ограничений, введенных в Европе в связи с пандемией коронавируса.

Правительство Германии ранее запретило въезд на территорию страны из Великобритании. Это связано с распространением в Соединенном королевстве нового штамма коронавируса. Ограничения будут действовать до 16 февраля, но также ожидается, что срок их действия продлят.

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В минувшее воскресенье "Ливерпуль" Юргена Клоппа проиграл дома "Манчестер Сити" – 1:4.