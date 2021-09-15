Умирали и умоляли прививаться: 10 историй антивакцинаторив, которых забрал Сovid-19

Более 56% украинцев не собираются делать прививки и считают, что можно защититься, моя руки и соблюдая дистанцию.

Ученые и правительства всех стран мира не устают напоминать, что вакцины работают и на сегодня являются единственным путем выхода из пандемии.

Gazeta.ua собрала истории 10 антивакцинаторив, умерших от коронавируса. На их примере можно увидеть, насколько важно вакцинироваться и поощрять к этому других.

1. Стивен Каранджа. Противник вакцинации из Кении скончался от коронавируса 29 апреля. Пропагандировал другие методы борьбы с болезнью - паровые ингаляции, таблетки. Каранджа возглавлял Ассоциацию католических врачей Кении, но через свои взгляды имел конфликт с церковью.

Всемирная организация здравоохранения и другие регуляторы отмечали, что заявления врача ложные. Каранджа в целом был противником вакцинации и не только от коронавируса. Из-за его заявлений некоторые люди в стране были напуганы и не делали прививки.

Автор: CITIZENGO Стивен Каранджа, противник вакцинации из Кении, умер от коронавируса 29 апреля.

2.Лесли Лоренсон. 58-летний адвокат из Великобритании, который был против вакцинации, умер от коронавируса 2 июля. Говорил, что нужно "доверять своей иммунной системе". Хотел выработать антитела к вирусу самостоятельно, а не с помощью вакцины.

"В 30 лет у меня был обычный грипп - это худшее, что я когда-либо переживал. Сейчас не так уж и плохо. Если это коронавирус и он будет хуже гриппа, я с радостью это переживу и получу антитела ... Я хотел бы иметь антитела, а не делать прививки ", - рассказал мужчина в видео в соцсети.

На следующий день после обнародованного ролика сказал, что чувствует себя ужасно, а ночью имел лихорадку. Его нашли мертвым дома. 35-летняя дочь умершего Карла Ходженс сказала, что отца убедили, что от вакцин умрет больше людей, чем от коронавируса. Его подруга 56-летняя Аманда Митчелл, в которой тоже обнаружили коронавирус объяснила, что мужчина постоянно отговаривал ее и других от вакцинации.

"Лес сделал ужасную ошибку и заплатил высокую цену ... Он был высокообразованным, поэтому я верила в то, что он рассказывал. Чувствую себя невероятно глупой. Лесли умер без надобности", - рассказала Аманда.

Автор: Leslie Lawrenson у Facebook Лесли Лоренсон из Великобритании, который был против вакцинации, умер от коронавируса 2 июля.

3.Стивен Хармон. Американский 34-летний блогер-антивакцинатор умер от коронавируса 21 июля. Перед смертью шутил о пандемии и вакцинах. Распространял мемы о том, что верит Библии, а не науке.

"У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них", - сказал Хармон.

В день смерти в больнице в пригороде Лос-Анджелеса мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Блогер просил подписчиков помолиться за него. Основатель протестантской церкви Hillsong Брайан Хьюстон, который подтвердил смерть антивакцинатора призвал прихожан "следовать указаниям врачей".

Автор: CBS Блоген-антивакцинатор Стивен Хармон также умер через коронавирус.

4.Дик Фаррел. 65-летний радиоведущий из США умер от коронавируса 8 августа. Он называл Covid-19 "мошенничеством", а главного санитарного врача США Энтони Фаучи - "сумасшедшим лжецом", который вступил в сговор с "оболтусами-отчаянными".

Еще в июне Фаррел по радио призвал всех отказаться от вакцинации. Передумал, когда сам заболел и попал в больницу. Тогда попросил вакцинироваться свою близкую подругу Эми Ли Хейр, которая тоже противница вакцин. Жалел, что сам не привился, и признал, что "этот вирус - не шутка".

Автор: Скриншот из программы Дика Фаррела Ведущий-противник вакцин Дик Фаррел также заболел коронавирус и умер

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5. Лидия Родригес. 42-летняя учительница игры на фортепиано из города Галвестон штата Техас умерла от коронавируса в больнице 16 августа. Две недели до этого болезнь унесла ее мужа.

Женщина убеждала, что организм имеет достаточно сил на борьбу с Covid-19 и ей не нужна прививка.

"Лидия никогда не верила в вакцины. Она считала, что может справиться со всем сама и ей не нужны лекарства. Мужчина поддерживал ее взгляды на прививку", - рассказала сестра умершей Дотти Джонс.

Вирус Лидия подхватила вместе с мужем и четырьмя детьми по возвращении из христианского церковного лагеря. Перед смертью женщина полностью зависела от кислородной маски и не могла говорить с детьми.

"Пожалуйста, убедитесь, что мои дети прививаются" - смогла попросить антивакцинатор сестру в последнем разговоре по телефону.

Автор: The Washington Post Лидия Родригес с мужем не поддерживали вакцинацию. Оба умерли от коронавируса, оставив сиротами четверых детей

6. Калеб Уоллес. Антивакцинатор и организатор протестов против принудительного ношения защитных масок в Техасе в США умер от коронавируса 28 августа. У него осталось трое детей и беременная жена.

У мужчины появились симптомы болезни за месяц до смерти. Он отказался обращаться за помощью к врачам. Зато Калеб пил большие дозы витамина С, аспирина и ивермектина - лекарств, используемых для лечения многих видов заражения паразитами, в частности у животных.

В прошлом году 4 июля Калеб Уоллес помог организовать "митинг свободы" в стотысячном городе США. Люды вышли с плакатами, где были лозунги с критикой ношения защитных масок, закрытия бизнеса, ученых, изучающих коронавирус и медиа. Также Уоллес создал группу "Защитники свободы Сан-Анджело".

Антивакцинатора не спасли усилия медиков, которые длились месяц.

Автор: Скриншот из видео Калеб Уоллес, выступавший против вакцин также умер от коронавируса

7.Марк Бернье. 65-летний радиоведущий из США скончался в больнице 30 августа после трех недель борьбы с коронавирусом. Называл себя мистером Анти-вакц и сравнивал политику США в отношении вакцинации с действиями нацистской Германии.

В последнем твите цитировал обращение комиссара по вопросам сельского хозяйства Флориды Никки Фрид. Она в своем ролике призвала вакцинироваться.

"Лучшее поколения должно било победить нацистов, чтобы сохранить наш образ жизни, вас просят только привиться. Будьте патриотами. Выключите телевизор и идите на прививку", - сказала она.

Один из героев его эфира объяснял, что причиной антивакцинаторских взглядов ведущего были побочные эффекты от прививки в его семье.

Автор: News Daytona Beach в Facebook 65-летний радиоведущий WNDB Марк Бернье, который сравнивал политику США в отношении вакцинации с политикой нацистской Германии, умер от Covid-19

8. Роберт Дэвид Стил. Бывший офицер ЦРУ поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом. 30 августа умер от Covid-19.

Именно он помог движению антивакцинаторив собрать еще больше поклонников. Три месяца перед смертью ездил Соединенными Штатами и рассказывал о теории заговора об коронавирусе, фальсификации выборов и о якобы возвращении Трампа на пост президента.

Несмотря на то, что заразился коронавирусом, до последнего распространял теории заговора о вакцинах.

"Я не буду вакцинироватся, хотя у меня положительный тест на то, что они называют" Covid ". Дело в том, что мои легкие не функционируют", - написал Стил в соцсети.

Автор: Robert David Steele / Public Intelligence Blog Офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом.

9. Хай Шаулян. Израильский лидер движения противников вакцинации умер в больнице 13 сентября. Не раз призивал людей не делать прививки от коронавируса. Убеждал, что никакой пандемии вообще нет, а препараты, которыми призывают вакцинироваться, "ненужные и опасные".

"Если я сниму кислородный аппарат и пройду три метра, то потеряю сознание. Я сильно кашляю и не чувствую удушье", - говорил он, когда лежал в больнице больной на коронавирус.

Но даже болезнь не заставила его изменить мнение о вакцине. До последнего считал вакцинацию заговором. А если с ним что-то случится, то просил назвать это несчастным случаем.

Автор: HAI SHOULIAN в Facebook Лидер израильских антивакцинаторив Пусть Шаулян скончался в понедельник в Медицинском центре Волфсон в израильском городе Холон.

10. Семья Фрэнсиса Гонсалвеса. За неделю у мужчины-антивакцинатора из Португалии от коронавируса умерли мать, отец и брат. Все члены семьи были ярыми противниками вакцинации. Родные заболели Covid-19 во время семейного ужина, по словам Фрэнсиса.

Мужчина признал, его мать страдала от хронических недугов, отец лежал в больнице из-за камней в почках, но младший брат был здоров. Он утверждает, что вакцина спасла бы его от смерти. При жизни тот активно занимался спортом, бегал, ел только здоровую пищу и за 15 лет даже не притронулся к алкоголю.

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После трагедии теперь Фрэнсис Гонсалвес призывает всех прививаться и не верить в теории заговора, жертвами которых стала его семья.

Автор: Wales news service Семья антивакцинаторив из Португалии умерла от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Украине и мире продолжается параллельно с ростом числа больных через новый штамм Delta. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже удалось привить 25% взрослого населения Украины. По мнению 23% вакцинация является эффективным средством защиты от Covid-19. Движение антивакцинаторив в мире и Украине активно распространяет в соцсетях фейки о вакцинах и пандемии. Их сторонники собираются на протесты, подменяют препараты, не дают прививаться родственникам.