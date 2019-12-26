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четверг, 26 декабря 2019 21:53

Умерла советская актриса Галина Волчек

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Умерла советская актриса Галина Волчек
Галине Волчек было 86-лет. Фото: wikipedia.org

Умерла 86-летняя советская актриса Галина Волчек.

Telegram канал Mash сообщает, что Волчек умерла от отека головного мозга и отека легких.

Актрису доставили в московскую больницу 23 декабря с воспалением легких. Она находилась в медикаментозной коме.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

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Играла в фильмах "Дон Кихот", "Про Красную Шапочку", "Маяковский смеется", "Берегись автомобиля".

В Грузии в субботу, 7 декабря, на 53-м году жизни умер известный продюсер и сценарист Заза Урушадзе. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом сообщил украинский продюсер и художник Владимир Филиппов.

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