Умерла актриса из "Джентльмен-шоу"

Умерла актриса Ирина Токарчук. . Фото: showbiz.24tv.ua

В понедельник, 25 января, в возрасте 60 лет умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук, которая которая снималась в скетчах "Джентльмен-шоу".

"Горькая новость: ни стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего хорошего друга", - написал в Фейсбуке киновед и кинокритик Евгений Женин.

Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ. Сердце Ирины Токарчук остановилось до приезда скорой. Врачи попытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось.

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Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 в Одессе. Дебютировала в фильме Александра Павловского "Зеленый фургон". Сыграла в таких лентах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и многих других. Огромную популярность Ирина Токарчук получила благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (скетч-шоу "Джентльмен-шоу"). Принимала участие в работе проекта "Маски-шоу", играла в театральных постановках этой программы: "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".