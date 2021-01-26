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вторник, 26 января 2021 00:19

Умерла актриса из "Джентльмен-шоу"

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Умерла актриса из &quot;Джентльмен-шоу&quot;
Умерла актриса Ирина Токарчук. . Фото: showbiz.24tv.ua

В понедельник, 25 января, в возрасте 60 лет умерла актриса театра и кино Ирина Токарчук, которая которая снималась в скетчах "Джентльмен-шоу".

"Горькая новость: ни стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего хорошего друга", - написал в Фейсбуке киновед и кинокритик Евгений Женин.

Причиной смерти актрисы стал сердечный приступ. Сердце Ирины Токарчук остановилось до приезда скорой. Врачи попытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось.

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Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 в Одессе.

Дебютировала в фильме Александра Павловского "Зеленый фургон". Сыграла в таких лентах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и многих других.

Огромную популярность Ирина Токарчук получила благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (скетч-шоу "Джентльмен-шоу").

Принимала участие в работе проекта "Маски-шоу", играла в театральных постановках этой программы: "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".

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