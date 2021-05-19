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среда, 19 мая 2021 09:31

Умер звезда "Бетховена" и "Кинг-Конга"

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Умер звезда &quot;Бетховена&quot; и &quot;Кинг-Конга&quot;
Умер американский актер Чарльз Гродин. Наиболее известен по главным ролям в фильмах "Бетховен" и "Успеть до полуночи". ФОТО: ТАСС

Умер американский актер Чарльз Гродин, наиболее известный по главным ролям в фильмах "Бетховен" и "Успеть до полуночи", а также "Кинг-Конг".

Он ушел из жизни в возрасте 86 лет в городе Уилтон, штат Коннектикут, США. Причиной смерти стал рак костного мозга.

Об этом 18 мая сообщает The Associated Press со ссылкой на сына звезды Николаса Гродина.

В фильме о собаке "Бетховен" Чарльз Гродин сыграл отца семейства. Также известен ролью жадного шоумена, который привез обезьяну в Нью-Йорк, в киноленте "Кинг-Конг". В фильме "Успеть до полуночи" Гродин сыграл роль уголовного финансиста.

В 1970-х актер играл в бродвейском мюзикле "В это же время, в следующем году", а в 1990-х работал ведущим на телеканалах CNBC и MSNBC.

В 2002 году Чарльз Гродин написал книгу "Мне больше нравится, когда ты смешной".

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Американский актер Чарлз Гродин был женат дважды. От первого брака с Джулией Фергюсон он имеет дочь Марион. В 1985-м актер женился на Элиссе Дурвуд. У пары родился сын Ники. Гродин воспитывал Алекса Фисчетти, принятого в семью мальчика, который болен аутизмом. Семья проживала в небольшом городе Уилтон, в штате Коннектикут, США.

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