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вторник, 21 сентября 2021 16:22

Умер возлюбленный Тома Форда: они были вместе 35 лет

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Умер возлюбленный Тома Форда: они были вместе 35 лет
Супруг Тома Форда Ричард Бакли умер. Ему было 72 года. Фото: Reuters

19 сентября скончался модный журналист 72-летний Ричард Бакли. Мужчина был партнером дизайнера Тома Форда в течение 35 лет.

Он ушел из жизни в американском Лос-Анджелесе, сообщили в заявлении бренда Tom Ford.

"С прискорбием Том Форд объявляет о смерти любимого Ричарда Бакли. Ричард мирно скончался в их доме в Лос-Анджелесе, рядом с Томом и сыном Джеком. Он умер естественной смертью после продолжительной болезни", - говорилось в сообщении.

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Карьера Бакли началась в 1979 году в New York Magazine. Он работал в Women's Wear Daily, Vanity Fair, Mirabella и Vogue Hommes International. В течение многих лет работы в газетах и ​​журналах его редакторами были Джон Б. Фэйрчайлд, Тина Браун и Грейс Мирабелла, пока его не назначили главным редактором Vogue Hommes International в 1999 году.

В 1986-м на показе мод 25-летний Том Форд познакомился с 38-летним Ричардом Бакли. Тогда Форд возглавлял дом Gucci. В 2012 году они стали родителями - суррогатная мать родила сына. Форд признавался, что давно мечтал о ребенке, однако его любимый это желание не разделял. В 2014-м пара поженилась.

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