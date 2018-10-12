Умер украинец, который оседлал комету

Автор: Дмытро Ларин/УП Именем Клима Ивановича Чурюмова названа малая планета № 2627 (1984)

В ночь с 13 на 14 октября 2016 умер украинский астроном и детский писатель, первооткрыватель кометы Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова Клим Иванович Чурюмов.

23 октября 1969 астроном Клим Чурюмов в Киеве в результате изучения фотопластинок кометы 32P/Комас Сола, снятых астрономом Светланой Герасименко в Алма-Атинской обсерватории в сентябре того же года, открыл комету Чурюмова Герасименко.

Через 45 лет именно на нее будет осуществлена ​​посадка первого в истории космического зонда на комету.

Комета имеет диаметр ядра: 3×5 км. Движется со скоростью 18 км в секунду. Относится к семейству Юпитера. Классифицируется как пристальная комета с соотношением выброшенной пыли к газу примерно 2:1. Расстояние между кометой и Землей - 510 млн км.

Автор: Fb Радио Аристократы Так выглядела бы комета над Лос-Анджелесом

"У нас на руках было 5 негативов, то есть 5 подтверждений открытия. Свои данные мы направили в Америку и Ленинград, в Институт теоретической астрономии. Приятно, что из США пришла телеграмма. Даже вычислили орбиту и сразу на всех обсерваториях нашли", - рассказывал ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект помог астронавтам с важным открытием

Через 35 лет после открытия к ядру кометы Чурюмова-Герасименко запустили космический аппарат "Розетта". Его часть - космический модуль Philae - 12 ноября 2014 совершила первую в истории посадку на ядро ​​кометы. За этим уникальным событием в прямом эфире следил весь мир.

"Так на какого-то зверя похожа. А с другого ракурса - на космический гриб или ботинок. Если смотреть на кратер, то похожа на горшок", - говорил Клим Иванович, рассматривая миниатюрный глобус кометы.

Автор: Дмытро Ларин/УП Комета Чурюмова-Герасименко - первая в истории, на которую приземлился космический зонд

Среди достижений астронома есть еще одна комета. Он открыл ее в 1986 году вместе с ученым Валентином Солодовниковым. Однако исследовать это небесное тело была возможность только в 1986-1987 годах - в следующий раз оно приблизится к Земле через 35 000 лет.

Исследование кометы Чурюмова-Герасименко дает столько материалов, что расшифровывать их придется еще много лет. Впервые будет детально изучено внутреннее строение ядра кометы и свойства его вещества. Для науки это важно, ведь кометы, как известно, - это по сути огромные глыбы льда, благодаря которым на планете когда-то появилась вода, зародилась жизнь. Эти небесные тела являются носителями ценнейшей информации об образовании Солнечной системы.

Видео посадки космического модуля Philae на комету Чурюмова-Герасименко:

Ученые открыли новую планету с таинственным светом. Заметили ее с помощью радиосигналов. Планета излучала необычное сияние.