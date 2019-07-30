Умер режиссер украинско-немецкого театра Андрей Критенко

Умер режиссер театра Андрей Критенко. Фото: thebabel.com.ua

Режиссер украинско-немецкого театра "Крот" Андрей Критенко внезапно скончался на 56-м году жизни.

О смерти режиссера сообщил журналист Константин Дорошенко со ссылкой на актера и журналиста Николая Вересня.

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Критенко создал "живой" театр в Германии и Украине. Ставил пьесы по произведениям Леся Подеревьянского.

Последние 25 лет Критенко живой в Штутгарте, Германия. Он периодически приезжал в Украину, чтобы ставить спектакли, в которых главную роль часто играл Николай Вересень.

Среди известных спектаклей режиссера - "Сны Василисы Егоровны" и "Павлик Морозов". Также он ставил оперу "Звери". Свои представления Критенко показывал в Казахстане, Германии, Австрии, Люксембурге, Швейцарии и других странах.

Пока причина смерти режиссера неизвестна.

Умерла известная украинская писательница, поэтесса и бард Из Харькова Елена Касьян.