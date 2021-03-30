Умер известный украинский продюсер Александр Серый

В Киеве умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый.

Музыкант боролся с коронавирусом, о смерти продюсера сообщили в Facebook друзья и коллеги Александра.

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На счету Александра Серого такие проекты, как Алекса, юная исполнительница Ассоль, Женя Анишко, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцка, Полина, Man Sound, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. В 2007 году его компания ICMG провела самое яркое – шоу Маркуса Миллера

В 2006 году в рамках фестиваля "Dо#Dж" Александр Серый привозил в Украину легендарные коллективы "The Manhattan Transfer" и "Take 6".

На протяжении многих лет Александр был режиссером Международного легкоатлетического турнира "Zepter - Звезды шеста". Он же организовал и провел такие нашумевшие акции, как "Мисс Европа" 2006 и бенефис Анастасии Волочковой.