Умер известный украинский политблогер и публицист Горький Лук

Умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов (Волков), более известный как Gorky Look (Горький Лук).

"Ты ушел в лучший мир, друг. Я так буду скучать по тебе. Больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурачиться, и не порадуешь своих поклонников своими текстами. Очень больно... Покойся с миром", - написал в Facebook Борислав Береза.

Волонтер Ник Будерацкий сообщил, что у Волкова отказали почки.

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Первый свой блог он создал в 2014 году. В нем блогер в иронической форме высмеял "отсталость русского мира". Блог велся в формате "кафедры", где Gorky Look выступал как профессор, а читатели - как кадеты.

В августе 2015 году на базе постов блога вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацапознанию". Первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.