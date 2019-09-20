Умер известный французский актер

 
Ексклюзивы
1/5
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2016
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 1278
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Просмотров: 693
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 288
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1170
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2727
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 972
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4437
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 351
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
5
8
8
5
6
Собратья &quot;Азова&quot; простились с погибшим &quot;Шахом&quot; - фото и видео
Собратья "Азова" простились с погибшим "Шахом" - фото и видео
Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
Раскрыли подробности загадочной смерти украинской звезды Playboy
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
Украинская звезда Playboy умерла в Москве при непонятных обстоятельствах
&quot;Студенты его любили&quot; - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
"Студенты его любили" - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Видео
Все видео
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Помним: имена и фото воинов, погибших на войне в августе
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4437
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5094
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31221
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 135
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
пятница, 20 сентября 2019 03:00

Умер известный французский актер

  Комментировать
Умер известный французский актер
Французский актер Шарль Жерар был товарищем Жан-Поля Бельмондо. Фото: kinoteatr.ru

В Париже на 93-м году жизни скончался известный французский актер Шарль Жерар.

Это случилось в одной из столичных больниц, пишет газета Le Mond.

Шарль Жерар родился в армянской семье в 1926 году. В первом фильме снялся в 20 лет.

Актер сыграл почти в 20 картинах режиссера Клода Лелюша.

Жерар был близким другом Жан-Поля Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Однажды Бельмондо сломал другу носасв процессе борьбы, который в дальнейшем стал "визитной карточкой" актера.

Жерар также снимался на одной площадке с Пьером Ришаром и Лино Вентуро.

Ранее в России на 81 году жизни скончался заслуженный деятель искусств и народный артист РФ Валерий Успенский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер известный французский актер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 60975
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 34077
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 31977
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
Елена Кравец празднует годовщину свадьбы с мужем: как выглядела звезда 17 лет назад
3
 Просмотров: 23256
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 21647
Некрологи
Турчинов сообщил скорбную новость
Турчинов сообщил скорбную новость Просмотров: 8226
Собратья "Азова" простились с погибшим "Шахом" - фото и видео
Собратья "Азова" простились с погибшим "Шахом" - фото и видео
5
 Просмотров: 2934
В расцвете творческих сил погиб легендарный украинский певец
В расцвете творческих сил погиб легендарный украинский певец
 Просмотров: 243
На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
На Полтавщине нашли повешенной 7-летнюю девочку - подробности
 Просмотров: 8442
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
 Просмотров: 2511
Больше всего комментируют
11
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 1324
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua