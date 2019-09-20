Умер известный французский актер

Французский актер Шарль Жерар был товарищем Жан-Поля Бельмондо. Фото: kinoteatr.ru

В Париже на 93-м году жизни скончался известный французский актер Шарль Жерар.

Это случилось в одной из столичных больниц, пишет газета Le Mond.

Шарль Жерар родился в армянской семье в 1926 году. В первом фильме снялся в 20 лет.

Актер сыграл почти в 20 картинах режиссера Клода Лелюша.

Жерар был близким другом Жан-Поля Бельмондо, с которым в молодости боксировал на ринге. Однажды Бельмондо сломал другу носасв процессе борьбы, который в дальнейшем стал "визитной карточкой" актера.

Жерар также снимался на одной площадке с Пьером Ришаром и Лино Вентуро.

Ранее в России на 81 году жизни скончался заслуженный деятель искусств и народный артист РФ Валерий Успенский.