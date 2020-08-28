Умер Джо Руби - один из создателей "Скуби-Ду"

Ушел из жизни создатель мультфильма "Скуби-Ду" Джо Руби. ФОТО: deadline.com/

26 августа ушел из жизни американский художник-мультипликатор, продюсер и один из создателей культового мультфильма "Скуби-Ду" Джо Руби.

Аниматору было 87 лет. По словам родных, смерть была вызвана естественными причинами.

Кроме самого популярного мульсериала "Скуби-Ду", Руби работал на созданием таких мультфильмов, как "Элвин и бурундуки", "Супермен" и над анимационными адаптациями фильмов "Полицейская академия", "Рэмбо" и "Панки Брюстер".

"Он никогда не прекращал писать и творить, даже в возрасте", - сказал его внук Бенджамин Руби.

У известного аниматора остались жена Кэрол, их четверо детей и десять внуков.

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Мультсериал "Скуби-Ду" вышел на телеэкраны 1969 и дважды получал премию "Эмми".