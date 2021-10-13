Умер директор Чернобыльской АЭС, который руководил ею во время аварии

Умер Виктор Брюханов. Фото: Корреспондент

В возрасте 85 лет умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

Он возглавлял станцию с момента ее создания до аварии 26 апреля 1986 года, сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

После Чернобыльской катастрофы Брюханова отстранили от должности, а затем судили.

В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Спустя пять лет Брюханова досрочно освободили из тюрьмы.

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26 апреля 2021 года СБУ обнародовала секретные документы о катастрофе. В частности, есть первый доклад "наверх" Виктора Брюханова от 26 апреля 1986-го года (на этом документе стоит пометка "секретно"): он писал, что ситуация в городе Припяти и районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.