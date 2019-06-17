Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси. Фото: Reuters

Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Он умер во время заседания суда по делу о шпионаже, сообщает Al Shorouq.

Мурси проходил главным обвиняемым по делу о шпионаже. СМИ сообщают, что экс-президент взял слово, выступил и умер после того, как судебное заседание было отложено.

Политику было 67 лет.

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Мухаммеда Мурси избрали президентом Египта в 2012 году после свержения Хосни Мубарака.

Через год после избрания произошел переворот и Мурси отстранили от власти. В 2015 году суд приговорил его к смертной казни, но позже изменил наказание на пожизненное заключение.

Войска окружили и принялись разгонять протестующих в Каире в Египте 14 августа 2013. Против толпы использовали слезоточивый газ, снайперов, бульдозеры, бронетехнику и армейские вертолеты. Массовые выступления начались здесь 3 июля. Тогда военные отстранили от власти демократически избранного президента-исламиста Египта Мохаммеда Мурси - чтобы успокоить демонстрантов, протестовавших против него, и назначили временное правительство.