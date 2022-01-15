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суббота, 15 января 2022 00:22

Умер бывший глава СБУ Деркач

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Умер бывший глава СБУ Деркач
Умер Леонид Деркач. Фото: censor.net.ua

Умер бывший глава Службы безопасности Украины времен президентства Леонида Кучмы Леонид Деркач.

Об этом сообщил его сын, нардеп Андрей Деркач в Телеграмме.

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"Из земной жизни ушел отец. Мой друг. Мой наставник. Вместе с ним ушла часть света, который всегда был рядом", - написал он.

Леониду Деркачу было 82 года.

Прощание с ним состоится в воскресенье, 16 января, в 12:00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Леонид Деркач родился в Днепропетровске. В марте 1972 года перешел в Управление КГБ УССР в Днепропетровской области, а с ноября 1991 года - в Днепропетровское областное управление Службы безопасности Украины.

С апреля 1998 года по февраль 2001 года - председатель Службы безопасности Украины. 23 августа 2000 года ему присвоили воинское звание Генерал армии Украины.

Проявил себя как близкий к президенту Леониду Кучме человек. В украинской прессе были многочисленные статьи о причастности Деркача к коррупционным скандалам, а также к "кассетному скандалу".

Народный депутат Украины 4 созыва с апреля 2002 года по 2006 год по избирательному округу № 36 Днепропетровской области. В июне 2006 года уволен с военной службы по состоянию здоровья.

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