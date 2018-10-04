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четверг, 04 октября 2018 15:49

Умер автор "частицы Бога" и лауреат Нобелевской премии

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Умер автор &quot;частицы Бога&quot; и лауреат Нобелевской премии
Лауреатом Нобелевской премии стал в 1988 году

Вчера утром в американском штате Айдахо в больнице скончался лауреат Нобелевской премии, известный физик, профессор 96-летний Леон Ледерман. Ученый родился в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов из Украины.

Информацию о смерти ученого подтвердила его жена Элен Карр Ледерман, передает The New York Times.

Лауреатом Нобелевской премии стал в 1988 году. Нобеля присудили за открытие мюонного нейтрино. Он и Мелвин Шварц и Джек Стейнбергер экспериментально обнаружили мюонное нейтрино в 1962 году.

Часть премии потратил на приобретение деревянного домика в долине Тето штата Айдахо. Сюда переехал после выхода на пенсию.

Также Ледерман был автором словосочетание "частица Бога", которым он назвал бозон Хиггса.

Ученый открыл нейтральный каон, антидейтрон, ипсилон-мезон, мюон, исследовал рождения лептонных пар в адронных столкновениях, нашел подтверждение существования b-кварка.

Ледерман также имел свой взгляд на среднее образование. Ученый утверждал, что школьные предметы изучаются в ошибочной последовательности. Он составил специальный учебный план "Физика превыше всего".

"Атомы образовали молекулы, молекулы породили морские создания, которые выползли на землю. Физика охватывает все это ", - объяснял Ледерман.

По словам другого выдающегося физика-теоретика Д. Линка, профессор Ледерман "был лучшим представителем физики для широкой аудитории после Эйнштейна".

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Ежегодная церемония определения лауреатов премии имени Альфреда Нобеля стартовала 1 октября и продлится неделю.

Вручение Нобелевской премии состоится традиционно 10 декабря - в годовщину смерти ее основателя. Будет состоять из трех мероприятий - собственно вручения, Нобелевской ужина в присутствии королевской семьи и около 1300 гостей.

Завершит церемонию награждения Нобелевский концерт, который считается одним из главных музыкальных событий Европы. Каждый лауреат получит из рук монарха золотую медаль с изображением учредителя премии Альфреда Нобеля и диплом. Денежная часть премии переводится лауреатам согласно их пожеланиям.

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Дата
04
октября

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