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вторник, 28 сентября 2021 09:01

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

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Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью
Фотографией занимался более 30 лет. Фото: Виктор Марущенко в Facebook

В Киеве год назад после продолжительной болезни скончался выдающийся фотограф 74-летний Виктор Марущенко.

Родился он в российском Новосибирске. С 1951-го жил в Киеве. Фотографией занимался более 30 лет. В 2004 году создал собственную школу фотографии. Стал участником более 60 персональных и групповых выставок в разных странах.

"Мы дружили восемь лет. Он был человеком, который радовался чужим успехам. Ежедневно что-то для кого-то делал. Благодаря ему многие нашли себя. Никому не отказывал в совете. Всегда внимательно относился к чужим идеям и поддерживал начинания. Без него Киев уже будет не тем городом, который знаем и любим ", - вспоминала подруга-фотограф Анна Грабарская.

В Берне в издательстве Benteli Verlag в 1997-м вышел фотоальбом "Виктор Марущенко. Украина. Фотографии" с текстами на украинском и немецком языках.

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"Современная фотография - это картинка плюс ваше высказывание. Потому что хороших фотографий сегодня делают много, но они уже не работают сами по себе. Поэтому и важно, что ты хочешь сказать", - сказал Марущенко.

Фотографировать Виктор Марущенко начал с середины 1970-х как театральный фотограф. Работал фотокорреспондентом газеты "Советская культура" (1980-1991), "Советская культура" по Украине и "День". На его снимках 1970-1990 годов актеры, музыканты, архитекторы, художники, философы выглядят такими, какими есть на самом деле, без позирования, фальшивой маски. Среди серий фото - "Украина после Чернобыля" (1986), "Донбасс - страна мечты" (2003-2004).

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Дата
28
сентября

Украинского фотографа не стало после борьбы с болезнью

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