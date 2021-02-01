Трагически погиб врач Майдана

Автор: facebook.com/deputat.ilkiv Игорь Илькив умер во Львове

1 февраля во Львове умер военный медик, депутат Львовского областного совета 7-го созыва 60-летний Игорь Илькив. Мужчина боролся за жизнь после аварии, которая случилась 29 января на объездной дороге Львова.

О смерти врача Майдана сообщил нардеп Тарас Батенко в Facebook

"Выражаю скорбь по поводу смерти заместителя главного врача "Львовского областного госпиталя инвалидов войн и репрессированных им. Юрия Липы", депутата Львовского областного совета 7-го созыва Игоря Петровича Илькива. Искренние соболезнования семье и близким", - написал Батенко.

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Как сообщает "РБК-Украина", Илькив попал в больницу в результате ДТП. 29 января на скользкой дороге произошло столкновение автомобилей Skoda и ВАЗ. Водитель ВАЗ и ребенок, который был в авто, погибли на месте. Еще одну пассажирку ВАЗ и водителя Skoda госпитализировали.

Игорь Илькив был депутатом Львовского областного совета 7-го демократического созыва от фракции УКРОП, заместителем главного врача КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Юрия Липы". Как военный медик, участвовал в миротворческих операциях в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане. Был участником Майдана и военным врачом на Востоке Украины. Руководил медицинской ротой Северного территориального управления Национальной гвардии Украины, был полковником медицинской службы 1-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии им. генерала Кульчицкого.