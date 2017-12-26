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вторник, 26 декабря 2017 18:02

Студент КПИ умер от рака

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Автор: Facebook
  Мирославу Шкуре было 22 года
Мирославу Шкуре было 22 года

Утром 25 декабря скончался 22-летний Мирослав Шкура. У него был рак лимфатической ткани. Об этом сообщил его друг Андрей Бобруйко в Facebook.

"Несмотря на положительные прогнозы врачей и хорошее самочувствие, дома ему внезапно стало плохо. Отвезли в больницу. Врачам не удалось ничего сделать ", - написал Андрей Бобруйко.

Мирослав Шкура родился в Ивано-Франковске. Окончил физико-технический лицей. Учился в Киевском политехническом институте. Врачи диагностировали у него лимфому Беркитта - рак лимфатической ткани высокой степени злокачественности с последующим распространением в костный мозг. В Украине болезнь не лечится, поэтому Мирослав проходил курс химиотерапии в Германии. Врачи давали 70-75% гарантии выздоровления. Лечение стоило около 80 тысяч долларов. Средства собирали родные, друзья и неравнодушные. В конце осени завершился пятый курс химии. Врачи отметили прогресс и прогнозировали, что шестой - будет последним.

Похоронят Мирослава в Ивано-Франковске в среду 27 декабря. Начало траурных торжеств - в 12:00.

Автор: gazeta.ua
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