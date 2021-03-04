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четверг, 04 марта 2021 12:07

Солист белорусской группы Brutto умер в 35 лет

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Солист белорусской группы Brutto умер в 35 лет
Королев боролся с болезнью последние 2 года. Фото: facebook.com/brutto.official

Участник белорусской группы Brutto 35-летний Сергей Королев умер 3 марта. Несколько лет назад ему поставили диагноз - глиобластома (злокачественная опухоль. - Gazeta.ua) правого полушария головного мозга 4-й степени.

Боролся с болезнью последние 2 года. Артиста прооперировали 2019 года.

О смерти Королева сообщила группа в Facebook.

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"Сегодня ушёл наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надёжный друг. Светлая память тебе, Амиго. Ты сражался до конца", - написали в заметке.

Сергей Королев присоединился к коллективу 2014 года. До этого работал финансистом в банковских структурах. В группе Королев был вокалистом. Лидер Brutto Сергей Михалок поручил ему исполнение песни "Гири" из-за того, что он "больше всех разбирался в этом атлетическом снаряде".

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Дата
04
марта

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