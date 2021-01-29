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пятница, 29 января 2021 17:00

"Попрощалась с матерью и умерла" - коллега поделилась воспоминаниями об актрисе "Джентльмен-шоу"

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Актрисы Одесского академического русского драматического театра и "Джентльмен-шоу" 60-летней Ирины Токарчук не стало 25 января.

Автор: Facebook
  Ирина Токарчук умерла 25 января
Ирина Токарчук умерла 25 января

Заведующая литературно-драматургической частью театра 50-летняя Елена Шаврук поделилась с Gazeta.ua воспоминаниями о Токарчук.

"Впервые встретилась с Ириной, когда мне было 18 лет. Пришла на спектакль, в котором она играла. Ближе познакомились, когда я начала работать завлитом. Ира была простой, всегда поддерживала коллег, подсказывала им. Часто приезжала вне работы в театр, чтобы со всеми повидаться. Она жила сценой. Ее 80-летняя мать рассказывала, что дома были разговоры только о театре. Когда у Иры не было спектаклей, то она не имела энергии и мотивации чем заниматься. Был период, когда ее обходили ролями. От этого Ире было больно. Но она нашла себя в "Джентльмен-шоу". Ира была веселой, человеком театра и Одессы, имела тонкое чувство юмора. Врагов не имела и не умела завидовать. Она была представительницей высокой культуры, простоте в отношениях, мастерства и настоящим примером для подражания", - рассказала Шаврук.

Последний раз женщина встречалась с Токарчук 7 января.

"Тогда шел спектакль "Баламуты". Ира была счастливой от того, что успели отыграть большое количество спектаклей до локдауна. Мы шутили и смеялись. Говорили о том, что празднуем семейные праздники на работе, поэтому мы - семья", - сказала женщина.

Последним из Токарчук говорил ее коллега Яков Гопп.

"В тот день они общались по телефону около 16:00. Через некоторое время ей стало плохо, вызвали скорую. Медики откачивали Иру в течение 40 мин. Она пришла в себя, попросила воды. Затем взяла мать за руку, попрощалась с ней и умерла", - отметила завлит.

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"Когда узнала о ее смерти, сразу жгучая мысль: "Она даже не получила звание, которое так долго хотела". В течение нескольких лет подавали заявление на присвоение ей почетного звания. И ответ так и не получили. Теперь ей это и не надо", - добавила Шаврук.

Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 в Одессе.

Дебютировала в фильме Александра Павловского "Зеленый фургон". Сыграла в таких лентах, как "12 стульев", "Эффект присутствия", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Дом сюрпризов", "Подари мне счастье" и многих других.

Огромную популярность Ирина Токарчук получила благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры (скетч-шоу "Джентльмен-шоу").

Принимала участие в работе проекта "Маски-шоу", играла в театральных постановках этой программы: "Отелло", "Орфей и Эвридика", "Ромео и Джульетта".

25 января актриса умерла от сердечного приступа.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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