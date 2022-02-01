Перед смертью обратилась к подписчикам: "Мисс США-2019" покончила с собой

Победительница конкурса красоты "Мисс США-2019" Чесли Крист покончила с собой. Женщине было 30 лет.

Трагедия произошла ранним утром 30 января. Крист покончила с собой, прыгнув с небоскреба в Нью-Йорке. Она жила на девятом этаже этого здания. Тело погибшей обнаружили около 7:15 в Мидтауне, сообщает издание The New York Post.

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"Мисс США-2019" оставила предсмертную записку, в которой завещала оставить все ее матери. А незадолго до рокового прыжка Крист опубликовала фото в Instagram.

"Пусть этот день принесет тебе отдых и покой", – подписала она снимок.

Фото: instagram.com/chesliekryst

Крист работала адвокатом, вела фэшн-блог в Instagram и была корреспондентом на телеканале EXTRA. В 2019 году получила титул "Мисс США".