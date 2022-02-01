Перед смертью обратилась к подписчикам: "Мисс США-2019" покончила с собой

 
Ексклюзивы
1/5
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1107
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 2475
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2205
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
1 Просмотров: 8694
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 6886
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3204
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
"В Офисе президента считают, что у людей память, как у золотой рыбки" – эксперт
2 Просмотров: 2349
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца
1 Просмотров: 1440
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Война Путина против Украины: сколько за это платят российские олигархи
Просмотров: 1458
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как выжить во время атаки России: в Киеве женщин учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 2871
Фото
Все фото
5
6
5
5
11
Перед смертью обратилась к подписчикам: &quot;Мисс США-2019&quot; покончила с собой
Перед смертью обратилась к подписчикам: "Мисс США-2019" покончила с собой
В Днепре прощаются с пятью расстрелянными на Южмаше
В Днепре прощаются с пятью расстрелянными на Южмаше
Одевал Леди Гагу, Ирину Шейк и Кардашьян: умер французский модельер Мюглер
Одевал Леди Гагу, Ирину Шейк и Кардашьян: умер французский модельер Мюглер
В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли
В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
В Чернигове прощаются с нардепом Поляковым. Не обошлось без скандала
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Интервью
1/5
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
1 Просмотров: 873
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 945
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6885
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1629
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1602
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 387
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
вторник, 01 февраля 2022 11:58

Перед смертью обратилась к подписчикам: "Мисс США-2019" покончила с собой
5

  Комментировать

Победительница конкурса красоты "Мисс США-2019" Чесли Крист покончила с собой. Женщине было 30 лет.

Трагедия произошла ранним утром 30 января. Крист покончила с собой, прыгнув с небоскреба в Нью-Йорке. Она жила на девятом этаже этого здания. Тело погибшей обнаружили около 7:15 в Мидтауне, сообщает издание The New York Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли

"Мисс США-2019" оставила предсмертную записку, в которой завещала оставить все ее матери. А незадолго до рокового прыжка Крист опубликовала фото в Instagram.

"Пусть этот день принесет тебе отдых и покой", – подписала она снимок.

"Мисс США-2019" Чесли Крист покончила с собой
Фото: instagram.com/chesliekryst
"Мисс США-2019" Чесли Крист покончила с собой
Ей было 30 лет
Крист работала адвокатом, вела фэшн-блог в Instagram, а также была корреспондентом на телеканале EXTRA
Крист работала адвокатом, вела фэшн-блог в Instagram, а также была корреспондентом на телеканале EXTRA

Крист работала адвокатом, вела фэшн-блог в Instagram и была корреспондентом на телеканале EXTRA. В 2019 году получила титул "Мисс США".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перед смертью обратилась к подписчикам: "Мисс США-2019" покончила с собой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян

Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 36256
&quot;Я ненавижу украинский язык&quot;: на канале &quot;Рада&quot; работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
 3 Просмотров: 9468
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
15
 1 Просмотров: 8694
&quot;Надо хоть немного думать&quot;: Ярош обратился к Зеленскому
"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому 2 Просмотров: 7866
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома?
Все собирают тревожные рюкзаки. Что делать тем, кто остается дома? Просмотров: 7848
Некрологи
Первый космонавт Украины умер во время пробежки
Первый космонавт Украины умер во время пробежки
 Просмотров: 2619
В Днепре прощаются с пятью расстрелянными на Южмаше
В Днепре прощаются с пятью расстрелянными на Южмаше
6
 Просмотров: 2412
Одевал Леди Гагу, Ирину Шейк и Кардашьян: умер французский модельер Мюглер
Одевал Леди Гагу, Ирину Шейк и Кардашьян: умер французский модельер Мюглер
5
 Просмотров: 1422
Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис
Умер известный латвийский актер Арнис Лицитис Просмотров: 1980
В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли
В нью-йоркской больнице скончался икона моды и редактор Vogue Андре Леон Телли
5
 Просмотров: 1233
Больше всего комментируют
4
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
3
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
2
"Надо хоть немного думать": Ярош обратился к Зеленскому
1
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
Голосов: 133
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть