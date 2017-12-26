"Отвезли в реанимацию. За несколько часов его не стало" - умер талантливый скрипач

По смерти скрипача 58-летнего Ярослава Томенчука из Коломыи на Ивано-Франковщине прошло 9 дней. Медики диагностировали у него неопределенную форму менингита.

"У Славы был насморк. Вечером вернулся домой и сказал, что плохо себя чувствует - начало болеть ухо. Через некоторое время мужу стало совсем плохо. Отвезли в реанимацию местной больницы. До утра он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. Через несколько часов его не стало. Врачи диагностировали у него молниеносную форму менингита неопределенной этимологии. Объяснили, что инфекция с воспаленного уха попала в мозг", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Ирина Томенчук, жена скрипача.

Автор: предоставленное Ириною Томенчук Ярослав Томенчук работал учителем музыки. Играл у двух оркестрах. Часто ездил за границу на гастроли

"Проблемы с ухом в Славы были с детства. Время от времени оно начинало болеть. Но никто и подумать не мог, что такая банальная причина могла привести к такой большой беды", - добавила она.

Ярослав Томенчук родился в Коломые. Окончил музыкально-педагогический отдел местного музучилища. После службы в армии окончил Ивано-Франковский пединститут. Работал учителем музыки в городской школе № 1. Имел 35 лет педагогического стажа. Играл в двух городских оркестрах - "Трембита" и "Гуцулия". Был на гастролях в Румынии, Ливии, Бразилии и Польши. Принимал участие в различных всеукраинских и международных концертах и ​​фестивалях. Имел многочисленные награды.

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"Слава с детства имел способности к музыке. Его родители на этом не понимали, но всячески поддерживали творческие стремления сына", - сказала Ирина Томенчук.

"У мужа было очень много планов. Он много чего не успел воплотить в жизнь", - добавила она.

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