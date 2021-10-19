От коронавируса умерла актриса Мария Гонта

Актриса Мария Гонта умерла от коронавируса. Фото: realno.te.ua/

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от коронавируса на 84 году жизни.

Об этом сообщил режиссер-постановщик Тернопольского академического драматического театра имени Тараса Шевченко Вячеслав Жила.

Женщина умерла после нескольких недель борьбы с болезнью. Именно осложнения от вирусной инфекции стали причиной смерти.

Коллеги предполагают, она поздно вакцинировалась, против нее еще и играл возраст.

Мария Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004 г.) орден "Честь и слава Тернопольщины II степени", пожизненную президентскую стипендию.

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Она сыграла более 100 ролей, среди которых: Екатерина ("Чабрец пахнет солнцем" А. Коломийца), Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Рахира ("Земля" В. Василько по О. Кобылянской), Маруся ("Дай сердцу волю ..." М. Кропивницкого), Анисья ("Власть тьмы" Л. Толстого), Ульяна ("Сватовство на Гончар" Квитки-Основьяненко), Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицкого), Кручинина ("Без вины виноватые" А. Островского), Стелла ("Вольный ветер" О. Дунаевского), Наталья ("Наталка Полтавка" Н. Лысенко) и другие.

18 октября от осложнений коронавирусной болезни умер Колин Пауэлл, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. Пауэлл прошел полный курс вакцинации.