От гриппа умерла 25-летняя актриса

 
Ексклюзивы
1/5
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 108
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Просмотров: 2295
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 234
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1872
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 414
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
1 Просмотров: 756
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6507
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Фото
Все фото
11
3
6
3
8
&quot;Имела сердце воина&quot;: попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Музыкант с семьей разбился на трассе
Музыкант с семьей разбился на трассе
Никто не сдерживал слез: как прощались с погибшей в пожаре врачом
Никто не сдерживал слез: как прощались с погибшей в пожаре врачом
Белый гроб, море цветов и слез: как прощались с погибшей в огне врачом
Белый гроб, море цветов и слез: как прощались с погибшей в огне врачом
Видео
Все видео
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Интервью
1/5
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 405
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1872
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 414
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 972
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 08:15

От гриппа умерла 25-летняя актриса

  Комментировать
От гриппа умерла 25-летняя актриса
У Веры Холодной не было опыта, поэтому она проживала, а не играла своих героинь. Фото: pixabay

Украинская киноактриса эпохи "немого кино" Вера Холодная умерла 16 февраля 1919 года. Ей было 25 лет.

При жизни ее сопровождали сплетни и любовные приключения. Актрисе посвящали песни, о ней снимали фильмы.

В девичестве носила фамилию Левченко. Родом из Полтавы, но в 2 года переехала с родителями в Москву. Там получила образование, вышла замуж за юриста Владимира Холодного и решила стать актрисой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель убил сестру писателя

Как началась Первая мировая война, ее муж отправился на фронт, а актриса начала карьеру. Она получила роли в постановке "Анны Карениной". Впоследствии стала ведущей актрисой в киноателье Александра Ханжонкова - одного из ключевых деятелей дореволюционного кино.

У Веры Холодной не было опыта, поэтому она проживала, а не играла своих героинь. Каждый фильм с ней был чрезвычайно популярен. Актриса сыграла более полсотни картин. Это преимущественно "салонные драмы" о жизни аристократии, или тех, кто хотел ворваться в высший свет. Такие фильмы пользовались популярностью в те годы. Персонажи Холодной часто оказывались в любовных многоугольниках, где, кроме мужчин и женщин, были - деньги, слава, азартные игры и алкоголь.

Вера Холодная играла очень убедительно, поэтому ходили слухи, что каждый ее партнер по ленте становится любовником в реальности. Среди горячих поклонников актрисы был поэт и артист Александр Вертинский, который посвящал ей свои тексты. А его песня "Ваши пальцы пахнут ладаном" стала гимном преждевременной смерти "королевы экрана".

Актриса вернулась в Украину в составе экспедиции московского кинопредпринимателя и харьковчанина Дмитрия Харитонова. От украинского правительства он получает разрешение организовать кинопроизводство в Одессе. Сыграла в нескольких фильмах, выступила с эстрадными номерами. Умерла после непродолжительной болезни. Официальная версия - грипп с осложнениями, "испанка".

1 февраля 2012 года в отеле Beverly Hilton умерла американская певица Уитни Хьюстон. Она несколько часов не дожила до 54-й церемонии вручения премии "Грэмми". Тело певицы в ванной обнаружила ее помощница, тетя Мэри Джонс. Она занесла в номер готовое платье на вечер и удалилась буквально на 30 мин. Вернувшись, Джонс обратила внимание, что племянница все еще не выходила из ванной комнаты. Когда она зашла в ванную, то увидела, что Уитни лежала в ванне з горячей водой лицом вниз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От гриппа умерла 25-летняя актриса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

От гриппа умерла 25-летняя актриса

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 28864
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 26820
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 20539
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 17857
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 9981
Некрологи
Отметили 9 дней по смерти ректора Белоцерковского аграрного университета
Отметили 9 дней по смерти ректора Белоцерковского аграрного университета
 Просмотров: 81
"До последнего служил искусству" - умер известный оперный певец
"До последнего служил искусству" - умер известный оперный певец Просмотров: 153
Умер знаменитый штангист Юрий Власов
Умер знаменитый штангист Юрий Власов Просмотров: 855
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
"Имела сердце воина": попрощались с диссиденткой, участницей ОУН-УПА Ольгой Горынь
11
 Просмотров: 1080
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
Отошла в вечность диссидентка Ольга Горынь
3
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
18
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
11
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Зеленский дал десять дней на поиск виновных в гибели трех военных
Голосов: 134
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть