От гриппа умерла 25-летняя актриса

У Веры Холодной не было опыта, поэтому она проживала, а не играла своих героинь. Фото: pixabay

Украинская киноактриса эпохи "немого кино" Вера Холодная умерла 16 февраля 1919 года. Ей было 25 лет.

При жизни ее сопровождали сплетни и любовные приключения. Актрисе посвящали песни, о ней снимали фильмы.

В девичестве носила фамилию Левченко. Родом из Полтавы, но в 2 года переехала с родителями в Москву. Там получила образование, вышла замуж за юриста Владимира Холодного и решила стать актрисой.

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Как началась Первая мировая война, ее муж отправился на фронт, а актриса начала карьеру. Она получила роли в постановке "Анны Карениной". Впоследствии стала ведущей актрисой в киноателье Александра Ханжонкова - одного из ключевых деятелей дореволюционного кино.

У Веры Холодной не было опыта, поэтому она проживала, а не играла своих героинь. Каждый фильм с ней был чрезвычайно популярен. Актриса сыграла более полсотни картин. Это преимущественно "салонные драмы" о жизни аристократии, или тех, кто хотел ворваться в высший свет. Такие фильмы пользовались популярностью в те годы. Персонажи Холодной часто оказывались в любовных многоугольниках, где, кроме мужчин и женщин, были - деньги, слава, азартные игры и алкоголь.

Вера Холодная играла очень убедительно, поэтому ходили слухи, что каждый ее партнер по ленте становится любовником в реальности. Среди горячих поклонников актрисы был поэт и артист Александр Вертинский, который посвящал ей свои тексты. А его песня "Ваши пальцы пахнут ладаном" стала гимном преждевременной смерти "королевы экрана".

Актриса вернулась в Украину в составе экспедиции московского кинопредпринимателя и харьковчанина Дмитрия Харитонова. От украинского правительства он получает разрешение организовать кинопроизводство в Одессе. Сыграла в нескольких фильмах, выступила с эстрадными номерами. Умерла после непродолжительной болезни. Официальная версия - грипп с осложнениями, "испанка".

1 февраля 2012 года в отеле Beverly Hilton умерла американская певица Уитни Хьюстон. Она несколько часов не дожила до 54-й церемонии вручения премии "Грэмми". Тело певицы в ванной обнаружила ее помощница, тетя Мэри Джонс. Она занесла в номер готовое платье на вечер и удалилась буквально на 30 мин. Вернувшись, Джонс обратила внимание, что племянница все еще не выходила из ванной комнаты. Когда она зашла в ванную, то увидела, что Уитни лежала в ванне з горячей водой лицом вниз.