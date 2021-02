Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

11 февраля 2012 года в отеле Beverly Hilton умерла американская певица Уитни Хьюстон. Она несколько часов не дожила до 54-й церемонии вручения премии "Грэмми".

Тело певицы в ванной обнаружила ее помощница, тетя Мэри Джонс. Она занесла в номер готовое платье на вечер и удалилась буквально на 30 мин. Вернувшись, Джонс обратила внимание, что племянница все еще не выходила из ванной комнаты. Когда она зашла в ванную, то увидела, что Уитни лежала в ванне з горячей водой лицом вниз. Она вытащила Хьюстон из ванны и попыталась вернуть к жизни с помощью искусственного дыхания. Вызванные врачи провели певице сердечно-легочную реанимацию, но спасти ее не удалось.

В номере на столе стояли тарелки с едой, бутылка пива и открытая бутылка шампанского. У раковины обнаружили ложку с "белым кристаллическим веществом".

Через 6 недель эксперты вынесли вердикт: Уитни Хьюстон захлебнулась. Причинами были атеросклероз сосудов сердца и кокаин, который она употребила непосредственно перед смертью. Кроме этого, в ее крови нашли следы марихуаны, успокоительных и таблеток от аллергии.

В последние годы певица не раз признавалась, что имеет проблемы с наркотиками и алкоголем. Хьюстон неоднократно лечилась от алкоголизма и наркотической зависимости. 2010-го из-за проблем со здоровьем даже было сорвано ее мировое турне.

Уитни родилась в семье певицы Сисси Хьюстон. Двоюродная сестра Уитни Хьюстон также была популярной исполнительницей ритм-энд-блюза.

В 11 лет Уитни Хьюстон уже солировала в госпел-хоре баптистской церкви "Новой надежды", а затем начала гастролировать вместе с матерью. Мать певицы долгое время старалась уберечь дочь от соблазнов шоу-бизнеса и ранней славы, годами отказывая заинтересованным продюсерам. Когда Уитни исполнилось 18, ее наставником стал Клайв Дэвис.

В начале 1980-х Уитни заключила 2 выгодных контракта со звукозаписывающими компаниями, дебютировала на телевидении в "Шоу Мерва Гриффина" и выпустила 1-й альбом. Изначально он продавался скромно, но после выхода сингла You give good love рейтинги резко поднялись. Через год пластинка разошлась в количестве 13 млн копий только в Америке.

Хьюстон называли рекордсменкой: композиции певицы неизменно становились хитами. Но особенно слушатели ценили "живые" выступления звезды.

"Я играл позади Уитни и видел, как напрягались мышцы ее спины. Она была похожа на бодибилдера. И вот с такой отдачей она пела каждую ночь. Каждую песню", — вспоминал барабанщик Майкл Бейкер.

Артистка удостоилась 7 премий "Грэмми", записала песню для летних Олимпийских игр в Сеуле, снималась в рекламе и для обложек журналов. Но для многих зрителей главным достижением Уитни стало участие в фильме "Телохранитель", где она исполнила композицию I will always love you. Саундтрек получил статус самого продаваемого сингла в истории. Хьюстон завоевала более 400 наград, за что вошла в "Книгу рекордов Гиннесса".

Хьюстон редко давала интервью. Личная жизнь Уитни была окутана тайной, что породило огромное количество слухов о ее романах.

Со школы Хьюстон общалась с баскетболисткой Робин Кроуфорд. Девушки были неразлучны и даже жили вместе, пока продюсер Клайв Дэвис не снял для певицы квартиру в более престижном районе. Как-то раз на гастролях Уитни заскучала по старой приятельнице, купила ей билет и впоследствии сделала своим ассистентом и креативным директором. Они называли друг друга сестрами, но недоброжелатели подозревали, что вокалистку и спортсменку связывало нечто большее, чем дружба. Это негативно влияло на имидж исполнительницы, уничтожая образ скромной "американской принцессы", как окрестили ее в СМИ.

Слухи немного утихли, когда Хьюстон начала выходить в свет с Эдди Мерфи, а затем и с братом Майкла Джексона, Джермейном. Смелее всех оказался певец Бобби Браун. 1992-го поженились, несмотря на протесты отца и продюсера вокалистки. Через год у пары родилась дочка Бобби Кристина. Однако союз музыкантов не был идеальный.

"Он крушил все на своем пути, ломал мебель, вырезал мое лицо с фотографий", — говорила Уитни в интервью Опре Уинфри. Потом спустя годы Уинфри сказала: "Хьюстон намеренно опускалась, для того, чтобы муж выглядел на ее фоне достойнее".

Проводя кучу времени на съемках, Уитни совершенно не заботилась о своем голосе. Хьюстон же даже после напряженного дня вбегала в студию, срывала с себя пальто и пела в полную силу.

Но к концу 1990-х голос начал ее подводить. В живых выступлениях приходилось брать на октаву ниже. Виной тому были не только годы и сигареты: Уитни начала употреблять наркотики — марихуану и кокаин. Она призналась, что, бывало, сутками валялась перед телевизором вместе с Бобби, накуриваясь в хлам, и месяцами не вылезала из пижамы.

Некогда дисциплинированная Хьюстон опаздывала на обед в Белом доме, забывала слова песен на концертах, а ее муж приходил на репетиции мертвецки пьяным. На вечеринке в честь 30-летия карьеры Майкла Джексона она появилась худая и осунувшаяся, волосы торчали в разные стороны. Продюсеры уверяли прессу: виной всему стресс, но парикмахер звезды не сдержался и прямо заявил Хьюстон, что, продолжая в том же духе, вокалистка долго не проживет.

В 2000-х Уитни впала в депрессию, справиться с которой ей помогала вера, и даже в клубах артистка молилась. Она решила посвятить себя семье. Уитни и Бобби поселились в пригороде Атланты с дочкой, тремя детьми Брауна от 1-х браков и Ником Гордоном — сиротой, которого Хьюстон усыновила. Бобби периодически арестовывали за езду в нетрезвом виде. Все пошло прахом 2005-го, когда продюсеры предложили вытащить музыканта из тюрьмы в обмен на согласие семьи участвовать в шоу "Быть Бобби Брауном".

"Это шоу само по себе выглядело как крушение поезда", — отмечал продюсер Марк Хоферлин.

Программа получила негативные отзывы, отмечалось, что на экране Бобби Браун предстал отвратительным тираном, а Уитни вновь пошла по наклонной: курила, пила, материлась, подавала на мужа в суд прямо в эфире, обвиняя его в домашнем насилии. Тогда Хьюстон опять начала употреблять наркотики. Мать артистки не выдержала и настояла на принудительном лечении дочки от зависимости.

Хьюстон развелась с Брауном 2006 года. Но здоровье ее было подорвано, голос пропал. Вернуть голос ей помог педагог по вокалу Гэри Катона. 2007-го Хьюстон вернулась на сцену.

Смерть певицы оказалась неожиданной для всех. 48-летняя Уитни Хьюстон была уверена, что стоит на пороге новой жизни — без наркотиков. Обещала бросить курить, снялась в новом фильме "Блеск", завела отношения с новым мужчиной, согласилась спеть дуэтом с победителем американской "Фабрики звезд" — телешоу American Idol.

За неделю до смерти певицу видели в ночном клубе с бойфрендом. Хьюстон чуть не подралась с девушкой, флиртующей с Рэем. А вот 11 февраля 2012-го звезда провела одна: готовилась к церемонии вручения "Грэмми".

31 января 2015-го дочку певицы Уитни Хьюстон Бобби Кристину нашли в ванне без сознания. Девушка провела в коме полгода, прежде чем близкие решились отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения. В крови дочери Хьюстон обнаружили запрещенные вещества.