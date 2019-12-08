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Невероятная трагедия для всех: умер грузинский режиссер Заза Урушадзе

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Невероятная трагедия для всех: умер грузинский режиссер Заза Урушадзе
Заза Урушадзе умер в результате сердечного приступа. Фото: News

В Грузии в субботу, 7 декабря, на 53-м году жизни умер известный продюсер и сценарист Заза Урушадзе.

Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом сообщил украинский продюсер и художник Владимир Филиппов в Facebook.

"Произошла невероятная трагедия для многих, но для меня лично. Внезапно ушел из жизни мой друг Заза Урушадзе. Нет смысла напоминать, что он был знаменитый режиссер. Много можно здесь сказать, но во-первых, он был очень порядочным человеком, откровенным и очень талантливым ... Много было в планах, к сожалению, уже их невозможно реализовать ... Светлая и вечная память тебе Заза", - написал Филиппов.

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Как отмечается, Урушадзе стало плохо в бассейне. Медикам, которые сразу прибыли на место трагедии, не удалось спасти мужчину. Предполагают, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Заза Урушадзе - один из самых выдающихся грузинских режиссеров современности. Его последняя успешная работа "Мандарины" получила 15 международных наград и была номинирована на Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Он сотрудничал со многими украинскими коллегами.

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