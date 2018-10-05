Московский агент застрелил руководителя украинских националистов

59 лет назад в Мюнхене московский агент убил Степана Бандеру

15 октября 59 лет назад в Мюнхене московский агент КГБ убил 50-летнего Степана Бандеру - руководителя Организации Украинских националистов. Председателя ОУН похоронили на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене.

"После 13.00 жена вождя, госпожа Ярослава, позвонила в канцелярию Провода, говоря, что с ее мужем случилось несчастье: облитый кровью, он упал на лестнице дома, в котором жил, - вспоминал член ОУН, журналист Даниил Чайковский. - Госпожа Ярослава просила немедленно дать врачебную помощь. Сейчас на место происшествия выехали члены Провода Степан Ленкавский, Ярослав Бенцаль и Иван Кашуба. Однако на лестнице и в коридорах дома уже не было никого, потому вызвана в мижчаси соседями скорая помощь забрала Проводника в больницу. С ним поехала и его Ружин ".

В течение 1941 - 1944 Степан Андреевич находился в немецком концлагере Заксенхаузен.

В течение десяти лет семья Бандеры переезжали с места на место, спасаясь от советских агентов. Лишь в 1954 Степан с Ярославой и тремя детьми поселились в Мюнхене, на Крайттмайрштрасе. Жили под фамилией Попель.

Через два года после совершения преступления западногерманской власти сдался агент КГБ Богдан Сташинский. Он признался, что был исполнителем покушения на руководителей ОУН Льва Ребета и Степана Бандеру. Оба застрелил из специально изготовленного для этого пистолета, выпускавший в жертву испарения кислоты.

Сташинского приговорили к 8 годам лишения свободы. Что случилось с ним после тюрьмы - неизвестно.

Фамилия "Бандера" стало одним из символов украинского национально-освободительного движения XX столетия.