Композитор, военный, мэр и народная мастерица - кто умер на этой неделе

 
Ексклюзивы
1/5
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Просмотров: 189
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 423
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1152
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 657
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 603
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1413
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 468
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2556
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1935
Фото
Все фото
5
10
8
5
16
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Умер отец Виталия Козловского
Умер отец Виталия Козловского
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
&quot;Все называли его отцом&quot;: похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
Видео
Все видео
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Интервью
1/5
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 720
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 396
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 999
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1980
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 207
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 15:02

Композитор, военный, мэр и народная мастерица - кто умер на этой неделе

  Комментировать
Автор: wikimedia
  Александр Петраковский за ранения семь лет был прикован к постели
Александр Петраковский за ранения семь лет был прикован к постели

Ее родными дядями были гончары Яким и Яков Герасименко. В 1930-х их керамику экспонировали в Киеве, Монреале, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Москве.

Автор: ВОЦНТ
  Ефросиния Мищенко научила гончарного искусства 15 мастеров.
Ефросиния Мищенко научила гончарного искусства 15 мастеров.

В Фросины Мищенко остались сын, дочь, шесть внуков и шестеро правнуков.

Кто еще умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua

2 сентября в Хмельницком в последний путь провели Героя Украины Александра Петраковского. Умер 29 августа. Последние семь лет был прикован к постели из-за тяжелого ранения, которое получил в бою в июле 2014 года.

Церемония прощания состоялась в воинской части ССО Украины и на Майдане Независимости в городе Хмельницкий.

Автор: wikimedia
  Александр Петраковский за ранения семь лет был прикован к постели
Александр Петраковский за ранения семь лет был прикован к постели

Попрощаться с Героем пришло много людей среди которых действующие военнослужащие, политики, собратья и неравнодушные граждане. Петраковскому было 33 года.

Греческий композитор Микис Теодоракис, написавший мелодию на танец сиртаки, умер 2 сентября на 97-м году жизни.

Автор: wikimedia
  Микис Теодоракис родился на греческом острове Хиос в 1925 году.
Микис Теодоракис родился на греческом острове Хиос в 1925 году.

Его песни исполняли The Beatles и Эдит Пиаф. Он был политическим активистом, придерживался левых взглядов, противостоял диктатуре во время оккупации Греции нацистской Германией, а также ультраправому режимау "черных полковников" в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Неоднократно был в концлагерях и тюрьмах. В последние годы болел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

2 сентября не стало бывшего мэра города Галич Ивано-Франковской области, Антона Иваночка.

Автор: Галицкая территориальная община
  Антон Иваночко был мэром 10 лет жизни
Антон Иваночко был мэром 10 лет жизни

Умер на 85 году жизни. Возглавлял город 10 лет.

В августе 2021 года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Клиька раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Композитор, военный, мэр и народная мастерица - кто умер на этой неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

Открыли институт благородных девиц

Самое читаемое
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 13626
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7614
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 4023
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 1 Просмотров: 3339
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3285
Некрологи
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
5
 Просмотров: 315
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
9
 Просмотров: 306
"За час до смерти сказала, что будет умерать" - не стало племянницы известных на весь мир гончаров
"За час до смерти сказала, что будет умерать" - не стало племянницы известных на весь мир гончаров
 Просмотров: 1557
Легендарный барабанщик, самый высокий человек в мире и украинский политик - кто умер на этой неделе
Легендарный барабанщик, самый высокий человек в мире и украинский политик - кто умер на этой неделе
5
 Просмотров: 459
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины
 Просмотров: 2403
Больше всего комментируют
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
"Русь - это мы" - Арестович предлагает переименовать Украину
1
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
1
На Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами и застряла
Голосов: 304
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) четыре
  • 2) два
  • 3) одно
Просмотреть