Композитор, военный, мэр и народная мастерица - кто умер на этой неделе

Автор: wikimedia Александр Петраковский за ранения семь лет был прикован к постели

Ее родными дядями были гончары Яким и Яков Герасименко. В 1930-х их керамику экспонировали в Киеве, Монреале, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Москве.

Автор: ВОЦНТ Ефросиния Мищенко научила гончарного искусства 15 мастеров.

В Фросины Мищенко остались сын, дочь, шесть внуков и шестеро правнуков.

Кто еще умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua

2 сентября в Хмельницком в последний путь провели Героя Украины Александра Петраковского. Умер 29 августа. Последние семь лет был прикован к постели из-за тяжелого ранения, которое получил в бою в июле 2014 года.

Церемония прощания состоялась в воинской части ССО Украины и на Майдане Независимости в городе Хмельницкий.

Автор: wikimedia Александр Петраковский за ранения семь лет был прикован к постели

Попрощаться с Героем пришло много людей среди которых действующие военнослужащие, политики, собратья и неравнодушные граждане. Петраковскому было 33 года.

Греческий композитор Микис Теодоракис, написавший мелодию на танец сиртаки, умер 2 сентября на 97-м году жизни.

Автор: wikimedia Микис Теодоракис родился на греческом острове Хиос в 1925 году.

Его песни исполняли The Beatles и Эдит Пиаф. Он был политическим активистом, придерживался левых взглядов, противостоял диктатуре во время оккупации Греции нацистской Германией, а также ультраправому режимау "черных полковников" в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Неоднократно был в концлагерях и тюрьмах. В последние годы болел.

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2 сентября не стало бывшего мэра города Галич Ивано-Франковской области, Антона Иваночка.

Автор: Галицкая территориальная община Антон Иваночко был мэром 10 лет жизни

Умер на 85 году жизни. Возглавлял город 10 лет.

В августе 2021 года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Клиька раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.