Инна Лещенко задохнулась в машине одноклассника

Инна Лещенко погибла 31 октября. Фото: facebook.com/inna.leshchenko.7

В Каневе Черкасской погибла 15-летняя Инна Лещенко. Смерть наступила от отравления угарным газом.

Их совместно с приятелем нашли в машине, которая стояла в гараже. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть девушки. Парня сверстника доставили в реанимационное отделение Каневской больницы в крайне тяжелом состоянии.

Подростки залезли в машину погреться, потому что вечером было прохладно. Инна Лещенко училась в 10-А классе Каневской ООШ I-III ступеней №4.

"Инна была жизнерадостным ребенком. Всегда веселая, никто никогда не видел ее без улыбки. Играла на скрипке, увлекалась рисованием, очень любила зайчиков и кроликов. После окончания школы мечтала поступить в медицинский университет и стать врачом. Хотела спасать жизнь другим. Ходила в туристические походах, танцевала. Имела очень активную жизнь", - рассказывает Gazeta.ua сестра Ольга Кульганська-Лещенко.

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Угорелых детей нашли родители мальчика. Когда он пришел в себя в больнице, не смог вспомнить, что произошло. Помнил, как сидели, говорили, а дальше провал. Новость о гибели подруги воспринял очень эмоционально.

"Наши семьи близко общались, дружили. Ее смерть - трагическое стечение обстоятельств. Мы не обвиняем ни кого в случившемся. Хорошо, что хоть один ребенок выжил. Инна такого шанса не получила", - додає Ольга.

На классных фотографиях Инна почти на всех стоит в центре. Одноклассники говорят, что девушка была отзывчивой. Часто выручала и помогала.

"Всем кто ее знал, очень болит эта потеря. До сих пор поверить трудно в такую ​​страшную трагедию. Была светлой хорошим ребенком. Ее часто звали быть ведущей на различных мероприятиях", - говорит преподаватель Светлана Хоменко.

На церемонию похорон пришли учителя, одноклассники, с музыкальной школы и кружков, которые она посещала.

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