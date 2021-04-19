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понедельник, 19 апреля 2021 08:58

Где и когда будут прощаться с Владимиром Яворивским

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Известного украинского писателя и общественно-политического деятеля Владимира Яворивского похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

Прощание состоится сегодня, 19 апреля. Об этом в Facebook рассказала дочь Владимира Александровича Александра.

Автор: facebook.com/oleksandra.yavorivska
  Украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский умер 17 апреля в возрасте 78 лет
Украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский умер 17 апреля в возрасте 78 лет

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Службу проведут в 11:00 в Выдубицком монастыре, после чего на 13:00 запланированы похороны на Байковом кладбище.

"Я не могу это принять, но должна написать. Папа. Понедельнику, 19 апреля. 11.00 Выдубицкий монастырь. 13.00 Байковое кладбище", — написала Александра.

Владимир Яворивский умер 17 апреля в возрасте 78 лет. Он родился в селе Текливка Винницкой области. В конце ХХ века был одним из активных борцов за независимость Украины. Народный депутат I, II, IV-VII созывов. Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Автор повестей, романов и очерков, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год), в 2005 году получил литературную премию имени Дмитрия Загула.

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19
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