"Осознание, что ты доброволец, понимание для чего ты здесь, возможность защитить свою землю и чувство ответственности за свою страну в какой-то степени заменяет все материальные выгоды статусных подразделений," - говорил комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Имел позывной "Червень". Сегодня по нему производят девятины.

С февраля Андрей Гергерт боролся с раком желудка. 1 августа его сердце остановилось. Ему было 42 года.

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким", - описывает Гергерта его друг - заместитель командира УДА Андрей Копичин (позывной - "Марадона").

Автор: Facebook С февраля Андрей Гергерт боролся с раком желудка. 1 августа его сердце остановилось.

Гергерт родился в Николаеве на Львовщине. Работал ветеринаром. Был женат. Имел 4 детей.

"Андрей всегда нежно относился к своей жене. Обожал семью. Даже когда мы говорили с глазу на глаз, он никогда ничего плохого о ней не говорил. Постоянно повторял, что ему повезло встретить такую ​​невероятную женщину," - рассказывает "Марадона".

Был членом политической силы Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона в 1999-2001 годах. Долгое время занимался бизнесом в Крыму. Когда началась революция Достоинства, переехал в Киев. Во время Евромайдана познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к Правому сектору. С 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Автор: Facebook Долгое время занимался бизнесом в Крыму. Когда началась революция Достоинства, переехал в Киев.

"Познакомился с "Червнем" на войне в 2015 году. Он был тем, кто умел быстро принимать решения даже в самых критических ситуациях. Никогда не боялся брать на себя ответственность," - рассказывает "Марадона".

Гергерт был заместителем командира 2-го запасного батальона. Позже стал командиром 8-й отдельной роты Добровольческого украинского корпуса, которая со временем увеличилась до батальона. В декабре 2015 года комбат "Июнь" вывел 8-й батальон из структуры ДУК. С февраля 2016-го под его командованием он действовал в УДА.

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"Общался с ним за несколько дней до смерти. Он позвонил с мобильного жены, а я испугался. Думал, случилось самое ужасное. И услышал голос Андрея. Он спрашивал, как там ребята, какая ситуация на фронте, не сдаем ли своих позиций. Мы только с начала его борьбы с болезнью поняли, какой пласт работы и ответственности тащил на себе Андрей. Бывают разные потери, но этой мы еще не осознали до конца," - добавил" Марадона".

- Я борюсь. Рак тяжелый, агрессивный, болезненный, но я закаленный. Шесть последних лет подготовили, подвели меня к сегодняшнему вызова. Верю, что выиграю, - говорил заместитель командующего Украинской добровольческой армии 42-летний Андрей Гергерт, позывной "Червень". Умер 1 августа в клинике в австрийской Вене, где лечился от рака желудка.