"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 828
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 945
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 324
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2133
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1233
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18702
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
3
3
7
23
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Прощай, Бильбо: умер актер &quot;Властелина колец&quot;
Прощай, Бильбо: умер актер "Властелина колец"
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Похоронили расстрелянных под Житомиром военных: показали фото прощания
Похоронили расстрелянных под Житомиром военных: показали фото прощания
Видео
Все видео
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 954
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 324
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1593
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 378
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
воскресенье, 09 августа 2020 12:55

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"

  Комментировать

"Осознание, что ты доброволец, понимание для чего ты здесь, возможность защитить свою землю и чувство ответственности за свою страну в какой-то степени заменяет все материальные выгоды статусных подразделений," - говорил комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт. Имел позывной "Червень". Сегодня по нему производят девятины.

С февраля Андрей Гергерт боролся с раком желудка. 1 августа его сердце остановилось. Ему было 42 года.

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким", - описывает Гергерта его друг - заместитель командира УДА Андрей Копичин (позывной - "Марадона").

Автор: Facebook
  С февраля Андрей Гергерт боролся с раком желудка. 1 августа его сердце остановилось.
С февраля Андрей Гергерт боролся с раком желудка. 1 августа его сердце остановилось.
Гергерт родился в Николаеве на Львовщине. Работал ветеринаром. Был женат. Имел 4 детей.

"Андрей всегда нежно относился к своей жене. Обожал семью. Даже когда мы говорили с глазу на глаз, он никогда ничего плохого о ней не говорил. Постоянно повторял, что ему повезло встретить такую ​​невероятную женщину," - рассказывает "Марадона".

Был членом политической силы Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона в 1999-2001 годах. Долгое время занимался бизнесом в Крыму. Когда началась революция Достоинства, переехал в Киев. Во время Евромайдана познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к Правому сектору. С 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Автор: Facebook
  Долгое время занимался бизнесом в Крыму. Когда началась революция Достоинства, переехал в Киев.
Долгое время занимался бизнесом в Крыму. Когда началась революция Достоинства, переехал в Киев.
"Познакомился с "Червнем" на войне в 2015 году. Он был тем, кто умел быстро принимать решения даже в самых критических ситуациях. Никогда не боялся брать на себя ответственность," - рассказывает "Марадона".

Гергерт был заместителем командира 2-го запасного батальона. Позже стал командиром 8-й отдельной роты Добровольческого украинского корпуса, которая со временем увеличилась до батальона. В декабре 2015 года комбат "Июнь" вывел 8-й батальон из структуры ДУК. С февраля 2016-го под его командованием он действовал в УДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"

"Общался с ним за несколько дней до смерти. Он позвонил с мобильного жены, а я испугался. Думал, случилось самое ужасное. И услышал голос Андрея. Он спрашивал, как там ребята, какая ситуация на фронте, не сдаем ли своих позиций. Мы только с начала его борьбы с болезнью поняли, какой пласт работы и ответственности тащил на себе Андрей. Бывают разные потери, но этой мы еще не осознали до конца," - добавил" Марадона".

- Я борюсь. Рак тяжелый, агрессивный, болезненный, но я закаленный. Шесть последних лет подготовили, подвели меня к сегодняшнему вызова. Верю, что выиграю, - говорил заместитель командующего Украинской добровольческой армии 42-летний Андрей Гергерт, позывной "Червень". Умер 1 августа в клинике в австрийской Вене, где лечился от рака желудка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

"Есть люди, которые всегда думают о будущем своей страны. "Червень" был именно таким"

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 68085
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 17910
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 16920
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 13968
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 8199
Некрологи
Умер сын Виктора Павлика
Умер сын Виктора Павлика Просмотров: 1854
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
 Просмотров: 882
Где и когда будут прощаться с легендарным комбатом "Червнем"
Где и когда будут прощаться с легендарным комбатом "Червнем" Просмотров: 1053
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня" 3 Просмотров: 3645
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
8
 1 Просмотров: 2349
Больше всего комментируют
69
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
Голосов: 681
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua