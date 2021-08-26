"Долго обсуждали биткоины" - попрощались с советником винницкого мэра

Сегодня в Виннице попрощались с бизнесменом и меценатом 64-летним Юрием Коробкиным. Мужчина скончался в День Независимости, 24 августа. Долгое время болел раком. Врачи уже были бессильны бороться с его болезнью.

Автор: facebook Юрий Коробкин

Прощание проходило в зале областной филармонии "Плеяда". Похоронили на кладбище в Пирогово.

"Настоящих предпринимателей очень мало, а реальных бизнесменов еще меньше. Таким был Юрий Коробкин. Большая потеря для его семьи и для нашего комьюнити. Юрий Николаевич всегда держал руку на пульсе технологий и понимал, что нужно все время трансформироваться. Он всегда был рад поделиться опытом ведения бизнеса, которого у него было более чем достаточно, - говорит партнер Виктор Манин. - Я помню наше первое знакомство и как долго мы обсуждали биткоины. Помню как придумывали название для Miro Space. Он действительно хотел менять мир. Мы, как комьюнити, должны продолжить его дело".

Автор: фото предоставлено Виктором Маниным

На местных выборах в 2020 году Коробкин баллотировался в Винницкий городской совет от "Батькивщины". Депутатом не стал. Зато получил должность советника городского головы по вопросам развития экономики общины и предпринимательства.

"Юрий еще на заре украинской независимости стал в Виннице "первопроходцем" в гостинично-ресторанном и торговом бизнесе. Всегда был активным, неравнодушным и искренним человеком. Помню это со времен 4 созыва Винницкого городского совета, когда мы были избраны депутатами", - говорит мэр Винницы Сергей Моргунов.

Юрий Коробкин был большим поклонником баскетбола. Основал баскетбольный клуб "Баско".

"Делал много для развития этого вида спорта в нашем городе. Недавно был избран председателем городской федерации баскетбола", - добавляет городской голова.

Автор: facebook Юрий Коробкин

Бизнесмен был в Виннице владельцем винницкого ТЦ "Мир" и подземного перехода возле рынка "Урожай". Также был коммерческим директором общества "Южный Буг". Руководил компанией "Медикор", а также основал компании "АК-Укргранит-2", "Бег Таун", "Укржитлосервис", "Панкор".

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"Мы не были близкими друзьями. Скорее сказать - добрыми знакомыми. Были времена, Юрий помогал Краевой команде УНСО. В трудные времена мы около 4-х лет пользовались его помещениями. Бесплатно. Для УНСО это было очень важно. К сожалению, живем в такое время, когда при жизни не нужно публично благодарить людей, которые нам помогают"- написал Сергей Чумак.

Автор: facebook Юрий Коробкин (справа) с женой Людмилой, дочерью Еленой и сыном Николаем

Юрий Коробкин с женой Людмилой воспитали дочь Елену и сына Николая.

В театре им. Тараса Шевченко в Кривом Роге попрощались с мэром 48-летним Константином Павловым, которого нашли с простреленной грудью на пороге собственного дома. Отдать последний долг мэру пришли почти 20 тыс. человек. Выстраивались в очередь у театра, чтобы попасть внутрь.