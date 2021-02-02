"Даже в самое трудное время умел организовать самые неожиданные вещи" - Жежера о Проскурне

Умер режиссер Сергей Проскурня. ФОТО: Оксана Притченко

Сергей Проскурня был не просто режиссер. Он был катализатором творческих процессов.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua сказал журналист и театровед Виталий Жежера.

"Вспоминаю 1992 год. Это был тяжелый период, казалось, завтра все пойдет прахом и театры закроются. А Сергей именно тогда, без помощи государства, сделал 2 мощные художественные фестиваля - "Вывих" и "Художественное березилля". Даже в самое трудное время он умел придумать и организовать самые неожиданные вещи, брался за такое, что казалось невозможным, а у него получалось", - сказал он.

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Сергей Проскурня родился во Львове в семье инженеров. Окончил Черкасское музыкальное училище им. Семена Гулака-Артемовского по классу альта. Работал учителем в музыкальной школе. Во время службы в армии был руководителем художественной самодеятельности. После демобилизации поступил в Киевский институт театрального искусства им. Ивана Карпенка-Карого. Организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую "Красную руту". Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета и Черкасского драматического театра им. Тараса Шевченко. В 2013-2014 годах воплотил кинопроект "Наш Шевченко". С 2015-го ставил праздничные концерты ко Дню Независимости Украины.

"Пусть Бог простит, но, возможно, это не случайная смерть. Сергей Проскурня был талантливым авантюристом-романтиком, а теперь наступила эпоха авантюристов-прагматиков, и время Проскурни закончился. К сожалению, это произошло рано", - сказал Виталий Жежера.

1 февраля во возрасте 63 лет скончался украинский режиссер Сергей Проскурня. У него остались жена Дина Георгиевна и дочь Анна.