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понедельник, 12 апреля 2021 08:55

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

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19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев
Юрий Шевелев является автором научно обоснованной периодизации хронологии истории украинского языка, который сегодня поддерживает большинство украинских языковедов. Фото: facebook.com/tamara.skrypka

12 апреля 2002 года в Нью-Йорке на 94 году жизни скончался славист-языковед, литературовед, культуролог, публицист Юрий Владимирович Шевелев.

"То, что Грушевский сделал для украинской истории, я сделал для украинского языка", - говорил он о своем вкладе в науку.

Происходил из семьи этнических немцев. Отец, Владимир Шнайдер, генерал-майор русской императорской армии, с началом Первой мировой войны сменил фамилию на Шевелев.

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В 1931 году окончил Педагогический институт профессионального образования в Харькове. Преподавал в Харьковском институте журналистики и Харьковском университете. В 1944-м эмигрировал в Германию. Работал в Украинском свободном университете в Мюнхене, Лундском, Гарвардском, Колумбийском университетах.

Юрий Шевелев является автором научно обоснованной периодизации хронологии истории украинского языка, который сегодня поддерживает большинство украинских языковедов. Писал под различными псевдонимами - Юрий Шорох, Гр. Шевчук, Григорий Шевчук, Шорох.

"Все украинское и белорусское по сути своей было враждебно большевикам, и они стремились его уничтожить. Большевизм всегда означает русификацию Украины и Белорусы ... "," Три страшные враги украинского возрождения - Москва, украинский провинциализм и комплекс Кочубеевщини ", - писал Шевелев. А историю культурных связей Украины и России он называл "историей большой и еще не законченной войны".

24 декабря 1920 года в Одессе родился украинский языковед, поэт и переводчик Святослав Караванский. Треть жизни отсидел в советских тюрьмах и лагерях, как политзаключенный.

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Дата
12
апреля

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

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