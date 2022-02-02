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среда, 02 февраля 2022 14:52

12-кратная лауреат "Золотого глобуса". Умерла итальянская кинозвезда Моника Витти

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12-кратная лауреат &quot;Золотого глобуса&quot;. Умерла итальянская кинозвезда Моника Витти
Итальянская актриса Моника Витти скончалась. Фото: кадр из фильма "Затмение" (1961)

Остановилось сердце итальянской актрисы Моники Витти. Звезда долгое время боролась с генетическим заболеванием. Последние 20 лет Витти не посещала светские мероприятия. Ее не стало в 90 лет.

О смерти кинознаменитости, прославившейся благодаря ролям в фильмах культового режиссера Микеланджело Антониони, сообщил ее супруг Роберто Руссо. Комментарий итальянского сценариста опубликовал вице-премьер Италии Вальтер Вальтрони в Twitter.

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"Роберто Руссо попросил меня передать, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большой грустью, болью и сожалением", - отметил в сообщении.

Посмотреть архивные фото актрисы вы можете в ролике.

Моника Витти, настоящее имя которой Мария Луиза Чечарелли, была 12-кратным лауреатом премии "Золотой глобус" и трижды получила "Серебряную ленту". Популярность ей принесли роли в фильмах режиссера Микеланджело Антониони – "Приключение", "Ночь", "Красная пустыня" и "Затмение".

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02
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