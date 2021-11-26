Думала, поб'ють

– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер чоловік її подруги, й на обіді люди говорили, про те, що турбує зараз усіх, – вакцинацію. Нічого нового, якби не головне: чоловік, якого вони прийшли провести в останню путь, помер від ковіду. Був нещеплений. Боявся: цукровий діабет, купа болячок, а раптом зашкодить? Але зашкодило запалення легень, яке спричинив вірус. Пролежав у реанімації понад 20 днів під киснем. Хвороба перемогла. І ніхто на похороні не звів докупи причину й наслідок.

– Відсутнє критичне мислення, – кажу мамі в телефон. Ми з нею теж були з лякливих, доки не привезли в Україну вакцину Moderna. До лікарні ми прийшли ще до відкриття. Думали, будуть довжелезні черги, а назбиралося ледве 15 осіб, щоб відкрити дозу.

– Американці не дурні, – чула ще влітку, як мама казала самотньому сусіду через паркан. Він вважає себе освіченим, тому цей аргумент спрацьовує.

– Знаю, я читав, – бурмоче і бреде в лікарню. Потім хвалиться сертифікатом.

– Вася, ти больний на всю голову, – кричала вона недавно знайомому в трубку. – Та маска в тебе бруднюча, думаєш, від чогось спасе? Вакцинуйся. Помреш, а знайдуть через тиждень. А так хоч надія є, що на світі затримаємося.

Вася матюкається, та мама продовжує щоденну пропаганду. Але зізнається, що на похороні мовчала.

– Їх було так багато, і всі – проти. Лише я вакцинована та ще дві жінки. Думала, нас поб'ють.