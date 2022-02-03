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Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
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Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 09:00
Наталия Мазина
Наталия Мазина
Журналистка

Чужі нотатки

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Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро.

Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, дорого вдягнений. Говорили про високу мету й гідність кожного громадянина, про моральні чесноти, які так треба кожному українцеві. Інакше нація пуститься берега й перестане існувати.

Після розмови прямуємо кілька сотень метрів вулицею.

– Я оце згадую інститутського викладача, – каже співрозмовник. – У нього на іспиті студент відповідав із чужого конспекту. А він тому: "Чужі нотатки – не чужа дружина, із задоволенням не використаєш".

І засміявся. А потім ще раз розповів, бо надто вже жарт подобався.

– Де моя маска? – чоловік нишпорить перед турнікетом.

– Вона в кишені пальта, – відповідаю механічно.

– От жінки завжди помічають такі дрібниці, – сміється. – Але як же паскудно в цих масках. Облич не видно, усмішок не видно. Як людям знайомитися?

– В інтернеті, – ще не розумію, про що він.

– Ні, я за живі знайомства. Навколо ж стільки жінок.

І тут мене пробиває:

– У вас же дружина є.

– А ви знаєте, скільки жінок самотніх? Держава геть не думає про демографічну ситуацію.

– І ви вирішили допомогти?

– Ну, зробити жінку щасливою надовго я не можу, а от на вечір… Знаєте, яке в мене біополе? Хто потрап­ляє, то все.

Автор: Наталія ПАВЛЕНКО
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Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

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