Так і розкрутився

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 837
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12393
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12547
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3348
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17154
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105088
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7434
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4248
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6363
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 819
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15993
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9675
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5958
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 972
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2997
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 февраля 2022
Просмотров: 72
Так і розкрутився
– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у ...
понедельник, 28 февраля 2022 17:00
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
Журналист

Так і розкрутився

  Комментировать

– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у кімнаті сина. Все виконав якісно й оперативно. Береться за невеликі об'єкти. А з бізнесменами зарікся зв'язуватися.

– Два роки тому взявся класти плитку в офісі одного магната, – згадує. – Промудохався все літо. Замовник щодня все обдивлявся й задоволено потирав руки. Коли дійшло до розрахунку, почав вдавати, ніби забув, про яку ціну домовлялися. А наступного ранку став доводити, що один шов кривий і псує весь інтер'єр. Зрештою, за одну кімнату взагалі не заплатив. Потім люди розказали, що звик недоплачувати. Так і бізнес розкрутив.

Інший знайомий кілька років перевозив будматеріали на КамАЗі.

– Якось одна бізнесменка замовила 8 тонн щебеню, – каже Сергій. – Кілька разів перепитав, якої фракції потрібен камінь. Коли привіз, вийшла з чоловіком. Він говорив по телефону. З уривків розмови зрозумів, що знайшов кар'єр, де камінь дешевше відпускають. Почала обурюватися. Сказала, що нічого не заплатить. Обзивала. Мені не лишалося нічого, як лопатою завантажити 8 тонн щебеню назад у причіп.

Нещодавно Сергій продав КамАз і купив асенізаторську машину.

– У наш час будуються лише багатії, а викачувати каналізацію потрібно всім. Якщо комусь не сподобається якість моїх послуг, можу злити нечистоти в їхній же двір. Такого добра не шкода.

Автор: Ірина МАМРИГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Так і розкрутився». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 144277
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 128399
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 6 Просмотров: 66306
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 45776
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД 1 Просмотров: 40297
Ирина Мамрига
Тільки не про політику Просмотров: 882
Що не так? Просмотров: 693
Новорічні дива Просмотров: 468
Живі гроші Просмотров: 621
Не можу пробачити Просмотров: 864
Больше всего комментируют
9
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
6
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
3
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
Голосов: 3462
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть