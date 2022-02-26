Так і розкрутився

– А можна в неділю прийти? Хочу до першого числа закінчити, бо маю ще два замовлення, – каже будівельник Віталій. Робив ремонт у кімнаті сина. Все виконав якісно й оперативно. Береться за невеликі об'єкти. А з бізнесменами зарікся зв'язуватися.

– Два роки тому взявся класти плитку в офісі одного магната, – згадує. – Промудохався все літо. Замовник щодня все обдивлявся й задоволено потирав руки. Коли дійшло до розрахунку, почав вдавати, ніби забув, про яку ціну домовлялися. А наступного ранку став доводити, що один шов кривий і псує весь інтер'єр. Зрештою, за одну кімнату взагалі не заплатив. Потім люди розказали, що звик недоплачувати. Так і бізнес розкрутив.

Інший знайомий кілька років перевозив будматеріали на КамАЗі.

– Якось одна бізнесменка замовила 8 тонн щебеню, – каже Сергій. – Кілька разів перепитав, якої фракції потрібен камінь. Коли привіз, вийшла з чоловіком. Він говорив по телефону. З уривків розмови зрозумів, що знайшов кар'єр, де камінь дешевше відпускають. Почала обурюватися. Сказала, що нічого не заплатить. Обзивала. Мені не лишалося нічого, як лопатою завантажити 8 тонн щебеню назад у причіп.

Нещодавно Сергій продав КамАз і купив асенізаторську машину.

– У наш час будуються лише багатії, а викачувати каналізацію потрібно всім. Якщо комусь не сподобається якість моїх послуг, можу злити нечистоти в їхній же двір. Такого добра не шкода.