– Усе, що ніколи не дозволила б собі в реальному житті, висловлюю у віртуальному. Може, колись напишу книжку типу "Чого хочуть чоловіки", – каже Юлія. П'ять років працює у шлюбному агентстві. Переписується з іноземцями від імені їхніх українських обраниць.

Зізнається, що більшість дівчат, фото яких є на їхньому сайті, не шукають наречених за кордоном.

– Моделі продають агентству свої фото, ми складаємо легенди й від їхнього імені переписуємося з чоловіками. Що довше триває діалог, то краще – сайт платний для іноземців. Ті хочуть, щоб їх вислухали, похвалили. Ну, й легкого флірту ніхто не скасовував.

Юлія – одна з кращих працівниць. Переписується з найбільшою кількістю чоловіків. Уміє заохотити їх до розмови.

– Зовнішність дівчини не має значення. Щоб закохати в себе, треба проявити небайдужість до захоп­лень співрозмовника. А ось під час знайом­ства важливі деякі технічні прийоми. Щоб на запрошення до бесіди звернули увагу, потрібно починати фразою з еротичним підтекстом. Зазвичай звертають увагу на перші 13 символів повідомлення.

Юлія отримує пристойну зарплату. Недавно купила однокімнатну квартиру у Вінниці. Зустрічається з 21-річним.

– Не застосовувала професійних прийомів щодо Олега. Хочу бути з ним чесною. Він не схожий на віртуальних кавалерів. Цікавий, романтичний. Мріє купити спортивний мотоцикл і об'їздити Європу. Засмучує, що не хоче до мене переїжджати. Каже, має закінчити навчання й почати заробляти.

За кілька місяців Юлія хвалиться, що з'їхалися з коханим.

– Не втерпіла. Використала прийом "13 символів". Написала: "Куплю тобі байк".