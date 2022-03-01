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вторник, 01 марта 2022 20:40

Спецтема: Напад Росії на Україну

"Звонок другу": раскройте россиянам и белорусам глаза на войну

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&quot;Звонок другу&quot;: раскройте россиянам и белорусам глаза на войну
В Украине создали решения для тех, у кого есть родственники или знакомые в России или Беларуси, которым нужно раскрыть глаза на войну. Фото: ВВС

В Украине создали решения для тех, у кого есть родственники или знакомые в России или Беларуси, которым нужно раскрыть глаза на войну.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Если у вас нет сил звонить им самостоятельно и убеждать, вот вам инструмент, который позволит "автоматизировать" этот процесс", - говорится в сообщении.

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Как это работает:

- Переходим в бот "Звонок другу" https://t.me/DzvinokDruguBot.
- Жмем "Начать".
- Отправляем до 10 номеров своих родственников/друзей из России или Белоруссии.
- Они получат звонок на телефон и СМС.

- Звонок с таким аудио:

- СМС будут отправлять со ссылкой на телеграмм-канал "Правда о войне в Украине"

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Пока количество каналов ограничено, поэтому звонки будут проходить с задержкой. Конечно, звонки будут блокироваться, но команда будет работать над тем, чтобы обходить это.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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