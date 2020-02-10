Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента

Суд обязал Зверобой носить электронный браслет. Фото: censor.net.ua

Волонтер Елена Самбул, более известная под именем Маруся Зверобой, назвала президента Владимира Зеленского "ссыкуном".

Так она отреагировала на решение суда, который обязал ее носить электронный браслет слежения по делу о якобы угрозах Зеленскому.

"Я как военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир добровольческого батальона с начала войны, принимаю этот бой. Если меня боится Зеленский и считает, что меня можно посадить за предупреждение, потому что он испугался, - я съем ему мозг. Пусть это тоже квалифицирует как каннибализм, подаст заявление в ГБР...

Мне по**ену, будет у меня браслет или не будет. И с какой стороны решетки я буду. Уклонисты и ссыкуны сейчас пытаются нивелировать всю работу ветеранов. Я не позволю этого сделать... Я вижу очень хорошо, когда топят мою страну. Я сделаю этого президента. Его опозорили на всю страну. Сейчас мы Европу и Канаду подтянем - во всем мире будут знать, какой он ссыкун", - сказала Зверобой.

"Если Зеленский еще раз нахамит ветеранам, он нарвется на такую ​​же реакцию", - добавила волонтер.

10 февраля суд обязал волонтерку Елену Самбул носить электронный браслет слежения. Такую меру избрали по делу о якобы угрозах убийством в адрес президента Владимира Зеленского. 26 октября Маруся Зверобой и нардеп София Федина провели трансляцию в соцсетях, в которой раскритиковали события, связанные с визитом президента Владимира Зеленского в Золотое. На этом видео Звиробий, обращаясь к украинскому президенту, заявила: "там вообще люди контужены на войне" и "они тебя взорвут, я тебе обещаю", а Федына сказала: "там случайно может разорваться граната, а знаешь, там обстрелы бывают совершенно случайно".