Журналистов будут вакцинировать одними из первых - рассказали почему

В список включили наиболее уязвимые категории работников. Фото: pixabay.com

В Сербии журналистов включили в приоритетные группы для вакцинации.

В стране будут вакцинировать их и других представителей СМИ. Прививки начнут делать с 19 января, сообщает "Балканский обозреватель".

"Ассоциация журналистов Сербии (UNS) объявила, что заявку на вакцинацию редакции должны прислать на электронный адрес пресс-службы правительства Сербии до 12:00 18 января", - пишут в сообщении.

По просьбе Ассоциации, в список включили наиболее уязвимые категории работников: репортеры, операторы, фотокорреспонденты и другие, кто проводит большую часть времени на съемках, или те, кто входит в группу риска по состоянию здоровья.

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Кроме списка, который редакции должны направлять в правительство Сербии, работники СМИ должны также зарегистрироваться на специальном правительственном портале, где можно выбрать тип вакцины, которую они хотят получить, отмечает Независимая ассоциация журналистов Сербии - NUNS.

По словам президента Александра Вучича, он попросил правительство включить журналистов в приоритетные группы вакцинации. Он считает, что журналисты могут не только заразиться во время съемок, но и представлять опасность для собеседников.

За последние сутки в Украине обнаружили 3034 новых больных Covid-19. По состоянию на утро 18 января имеем 1 163 716 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.