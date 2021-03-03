Журналист отсудил у государства 600 тыс. за заключение в СИЗО

В Запорожье апелляционный суд принял решение компенсировать журналисту Павлу Волкову 600 тыс. грн за незаконное преследование со стороны СБУ.

Ему также компенсируют расходы на адвокатскую помощь в сумме 150 тыс. грн. Об этом сообщила адвокат журналиста Ольга Зелинская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России вынесли приговор украинскому активисту

Выплаты компенсаций журналисту будут проводиться из госбюджета. Однако в решении суда о выплате компенсаций по фамилиям указаны силовики, которые принимали процессуальные решения по делу Волкова.

Павла Волкова арестовали СБУ 27 сентября 2017. Его обвиняли по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничество террористам. Ему грозило заключение сроком от 10 до 15 лет с возможностью пожизненного заключения. Журналист больше года находился под стражей в запорожском СИЗО. 25 октября 2018, его отпустили на свободу. Суд первой инстанции 27 марта 2019 вынес оправдательный приговор журналисту. Вердикт поддержали все высшие суды. 3 апреля 2020 Верховный Суд отклонил кассацию прокурора и полностью поддержал оправдательный приговор. Судьи пришли в приговоре к выводу, что СБУ возбудила целый ряд требований УПК. Затем ВСУ поддержал выводы нижестоящих судов о том, что следствие было предвзятым, поскольку осуществлялось без применения надлежащей правовой процедуры.