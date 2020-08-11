Журналист обвинил полицейских в бездействии

В доме Ткача не проводят следственные действия. Фото: УП

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.

Они ведут уголовное производство относительно вероятного прослушивания его квартиры, сообщает "Радио Свобода".

"Уже в течение четырех дней с 8 августа, когда Михаил Ткач обнаружил признаки установки устройства для прослушивания - отверстие в потолке квартиры - назначенные следователи так и не приняли мер для проверки помещения специальной техникой для обнаружения такого оборудования. Несмотря на то, что журналист "Схем" во время проведения осмотра помещения неоднократно обращал внимание следователя по делу необходимость такой проверки. Кроме этого, работниками полиции не была обеспечена охрана чердака, в котором из-за такой халатности со стороны правоохранителей уже могли быть и уничтожены доказательства, в том числе следы от попыток установить или удалить оборудование для негласного записи", - заявил адвокат журналиста Анатолий Попов.

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Он заявил, что следователь - начальник сектора дознания отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Киева, старший лейтенант Сергей Хоморецкий обещал, что спецосмотр проведут вечером 8 августа. Проверку перенесли на следующий день. 9 августа следователь по делу сообщил, что в структуре МВД нет нужного оборудования. Хотели привлечь СБУ.

10 августа следователь перестал выходить на связь.

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