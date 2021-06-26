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суббота, 26 июня 2021 14:55

Зрителей в шортах и вьетнамках будут штрафовать: оперный театр изменил правила

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Зрителей в шортах и вьетнамках будут штрафовать: оперный театр изменил правила
Люди, одетые в шорты, футболки без рукавов, вьетнамки не будут допускаться в зал. Фото: www.facebook.com/OdesaOperaBallet

В Одесский театр оперы и балета не будут пускать зрителей в пляжной одежде. Тем, кто нарушит правила, также не вернут деньги за приобретенные билеты.

"Одесская опера является одной из жемчужин европейской культуры и самым красивым зданием в городе, настоящим храмом искусства. Поэтому мы не можем позволить посещение его гостям в неподходящем наряде. Люди, одетые в шорты, футболки без рукавов, вьетнамки не будут допускаться в зал. В этом случае стоимость билетов не будет возмещена. Спасибо за понимание", - сообщили на странице театра в Facebook.

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В комментариях большинство людей поддержали инициативу Одесской оперы: "Совершенно верно, давно пора. Такая одежда в театре - неуважение".

Хотя некоторые из пользователей отметил, что в оперу ходят слушать артистов. А не устраивать показ мод. Поэтому, во что одет зритель - неважно.

10 дней проживания в однокомнатной квартире на окраине Одессы обойдется в 7100 грн. Это жилье с собственной кухней и уборной, советской мебелью и опрятным ремонтом. Расстояние до пляжа - 2-3 км, а до центра города - 14 км. Квартиры возле одного из самых популярных пляжей Аркадия можно снять на 10 дней за 14 или 16 тыс. грн. Самое дорогое предложение - апартаменты за 700 м от пляжа за 114 тыс. грн за 10 дней.

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